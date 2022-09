Porsche já é negociada com forte alta em apostas antes do IPO

Uma semana antes do primeiro dia de negociação da Porsche em Frankfurt, o mercado já aponta para uma estreia forte da montadora de carros esportivos que desafia o nervosismo das bolsas com a maior oferta pública inicial europeia em uma década.

As ações da empresa foram negociadas até 17% acima do topo da faixa de preço de 76,5 a 82,5 euros da oferta para investidores institucionais e de varejo, de acordo com a precificação do chamado mercado cinza.

Nesse mercado não regulamentado, os investidores apostam em ações antes de seus IPOs. As primeiras indicações de preços, embora animadoras, não são garantia de uma alta durante a estreia da Porsche na próxima semana, e a postura agressiva dos bancos centrais pressiona os mercados de renda variável.

“A oferta é uma boa oportunidade para garantir ações da Porsche a um nível de avaliação moderado, dado a faixa de preço do IPO”, disse Guillermo Hernandez Sampere, chefe de negociação da gestora MPPM na Alemanha.

A oferta deve avaliar a fabricante do 911 em até 75 bilhões de euros, abaixo de uma meta anterior de até 85 bilhões de euros em um momento de grande turbulência no mercado.

Mesmo assim, a oferta atraiu forte interesse. A controladora Volkswagen recebeu pedidos de investidores mais do que suficientes para cobrir a oferta pública inicial de 9,4 bilhões de euros, poucas horas depois de abrir a oferta na terça-feira. A estreia da Porsche na bolsa está marcada para 29 de setembro.

Quase 40% da oferta já foi colocada com grandes fundos. Quatro investidores fundamentais — a Autoridade de Investimento do Catar, o fundo soberano da Noruega, a T. Rowe Price e a ADQ — comprometeram-se juntos a assumir até 3,7 bilhões de euros do IPO.

A oferta também está aberta a investidores na Alemanha, Áustria, França, Itália, Espanha e Suíça. Uma listagem bem-sucedida da Porsche é vista como crucial para um mercado de IPO europeu adormecido, com quase nenhuma atividade.

Embora os emissores tenham evitado o mercado de IPOs devido à volatilidade particularmente alta, a marca forte da Porsche e seu status de uma abertura de capital europeia rara e considerável, está ajudando a atrair o interesse dos investidores, dizem os banqueiros.