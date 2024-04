Petz (PETZ3) salta até 46% após anúncio de fusão com a Cobasi e pode subir ainda mais

As ações da Petz (PETZ3) chegaram a subir 46% na máxima do pregão desta sexta-feira, 19, com investidores comemorando o anúncio de fusão com a Cobasi. A operação estabelece um preço por ação de R$ 7,10, avaliando a Petz em R$ 3,28 bilhões, 103% acima da cotação de fechamento do último pregão. Mesmo com a alta de hoje, portanto, ainda há um potencial de ganho até o preço atingir o estabelecido para a operação. Às 11h20, os papéis da companhia subiam 37%, sendo negociados a R$ 4,80.

Os acionistas da Petz ficarão com 50% da nova empresa acrescido um pagamento de R$ 450 milhões, enquanto os da Cobasi, com a outra metade.

Além do upside expressivo previsto para a fusão, há a expectativa no mercado de que a operação gere sinergias substanciais. Para a equipe de analistas da Ativa, a maior delas deve ser quanto à abertura de novas lojas, uma vez que ambas as empresas estão em expansão e não precisariam mais competir pelas mesmas regiões.

Outras potenciais sinergias, afirma o relatório, são quanto às oportunidades de vendas cruzadas e potenciais reduções de gastos administrativos. " A notícia é positiva para ambas as companhias, capturando sinergias claras e criando um dos maiores players do mercado pet no Brasil", afirma a Ativa. A casa, que tinha recomendação neutra para a Petz, ainda disse que irá revisar suas estimativas, considerando o novo cenário com a entrada da Cobasi.

A união de Petz e Cobasi formará a maior empresa de Petz do país, com 483 lojas e um faturamento próximo de R$ 6,9 bilhões e Ebtida ajustado de R$464 milhões.

"A Operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial", diz o comunicado da Petz.

A nova estrutura

A fusão já vinha sendo sondada há algum tempo no mercado, apesar das incertezas sobre quando seria feita. "Um dos empecilhos diz respeito ao controle da empresa, segundo a Ativa. "A Petz tinha seu CEO, Sérgio Zimerman, com cerca de 49% da empresa, e a família Nassar, com 89,5% da Cobasi, além da Kinea, com 7,8%. Com isso, muito se discutia sobre a participação de cada acionista em uma futura fusão."

Na estrutura apresentada nesta sexta, Zimerman deverá ficar com 24,5% da nova empresa e a família Nassar com 45%. Paulo Nassar deverá ser o CEO da nova companhia e Zimerman, o presidente do Conselho Administrativo. No Conselho, serão 9 membros indicados, 5 pelos acionistas da Cobasi e 4 pelos da Petz.