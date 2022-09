PetroRio (PRIO3) compra fatia restante de campo de Itaipú

A PetroRio (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira, 26, a aquisição da fatia restante de 40% do campo de Itaipú que pertencia à Total Energies.

A compra foi fechada por US$ 27 milhões, sendo que US$ 26,925 milhões serão pagos somente após a definição do destino de Itaipú.

Com a fatia de 60% do campo adquirida em 2021 da BP Energy, a PetroRio passará a deter 100% do ativo.

O campo de Itaipú se encontra a 120 quilômetros da costa do Espírito Santo, adjacente ao cluster Parque das Baleias e próximo ao campo de Wahoo, que contempla um dos principais projetos da PetroRio, com primeiro óleo previsto para o início de 2024.