Petróleo amplia alta com aumento de tensões no Oriente Médio

O petróleo avança pela segunda semana consecutiva em meio a tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio.

O barril de WTI ultrapassou US$ 90 em Nova York nesta sexta-feira, 20, e o de Brent foi negociado acima de US$ 93 em Londres. As duas cotações de referência subiram quase 3% esta semana, após saltarem na semana passada em cerca de 6% e 7,5%, respectivamente.

Israel-Hamas e desdobramentos no Oriente Médio

Os Estados Unidos observaram uma intensificação de ataques de drones a bases no Iraque e na Síria, segundo o Pentágono. Além disso, um destróier americano interceptou mísseis disparados contra Israel por rebeldes do Iêmen. Israel deve realizar uma invasão terrestre em Gaza depois de concentrar tropas na fronteira.

Há preocupações de que a guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro se alastre e envolva outros países, como o Irã, e que possa até envolver os EUA, que reforçaram substancialmente sua presença militar na região.

“Os fundamentos subjacentes estão em segundo plano em relação aos trágicos acontecimentos em Israel e Gaza”, disse Tamas Varga, analista da corretora PVM Oil Associates.

Opções de petróleo

A guerra também agitou o mercado de opções de petróleo. As negociações com opções de compra que posicionam o investidor para uma alta ultrapassaram as de venda todos os dias há quase um mês.

Os preços estão cerca de US$ 7 mais altos do que estariam sem os riscos geopolíticos, disseram analistas do JPMorgan, incluindo Natasha Kaneva.