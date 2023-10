Opções de petróleo sinalizam receio de salto com piora da guerra Israel-Hamas

A guerra entre Israel e o Hamas, no Oriente Médio, gerou uma corrida por opções que posicionam o investidor para um salto acentuado no preço do barril do petróleo West Texas Intermediate (WTI).

Na última terça-feira, 10, opções de compra do petróleo de referência para os Estados Unidos foram negociadas com um prêmio raro sobre as opções de venda pela primeira vez desde novembro passado. É uma virada incomum que tende a acontecer apenas em momentos de escassez aguda de oferta ou de risco geopolítico elevado.

Disparada do petróleo

No início da semana, surgiram até contratos que lucram se o preço subir para US$ 150 o barril, outro sinal de que os operadores estão preocupados com a possibilidade de uma disparada se a situação na região piorar. O barril WTI era negociado a cerca de US$ 84 nesta quarta-feira, 11.

Embora até agora o conflito entre Israel e o Hamas tenha tido pouco impacto sobre a oferta, o combate trouxe de volta o chamado prêmio geopolítico sobre os preços do petróleo — dado os riscos de impacto potencial para a região, sobretudo no que diz respeito aos embarques iranianos.

Leia também:

No mercado de opções, grande parte das negociações se concentra em opções de compra entre US$ 95 e US$ 100 o barril, em contratos que expiram nos próximos seis meses.

No início desta semana, a diferença de preço entre opções de venda e de compra teve sua maior variação de um dia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, um sinal de que operadores reavaliam os riscos políticos.

Leia também: