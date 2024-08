Petrobras (PETR4) sobe mais de 3% na esteira da alta do petróleo

Nesta segunda-feira, 12, a Petrobras (PETR4) sobe mais de 3% recuperando as perdas da última sexta-feira, 9. Na sessão aterior, a petroleira chegou a cair quase 3% logo nos primeiro minutos de negociação, com investidores reagindo ao prejuízo de R$ 2,605 bilhões no segundo trimestre deste ano.

Para Frederico Nobre, portfolio manager da Warren Brasil Gestão, a queda na largada do pregão da sexta foi “um tanto exagerada”, tanto que depois corrigiu com os papéis fechando em ligeira queda de 0,86% (PETR3) e 0,92% (PETR4). O exagero citado pelo especialista é derivado de uma avaliação que o balanço trouxe elementos positivos e negativos.

Um dos pontos citados como positivo era que o acordo bilionário com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para quitar dívidas fiscais já era conhecido pelo mercado, que reagiu de forma positiva ao anúncio anteriormente, é o que explica Nobre.

Outro ponto foi a variação cambial, que pesou negativamente, mas é um efeito não caixa, ou seja, que não preocupa por não ser operacional. Já do lado positivo, o especialista cita a redução na projeção de investimentos da Petrobras para este ano, o que significa mais espaço para dividendos em 2024.

“Hoje, parece ocorrer um movimento de ajuste, em intensidade, inclusive, superior à variação do preço do petróleo”, diz Nobre. O petróleo de referência WTI sobe 1,93% enquanto o brent sobe 1,47% por volta das 12h.

E o que influencia no preço do petróleo e, consequentemente, na Petrobras, são os dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), os estoque tiveram queda de 3,436 milhões de barris, na semana encerrada em 26 de julho, a 433,049 milhões de barris.

Por fim, as tensões no Oriente Médio também impactam colaboram com a alta, explica Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. “O mundo monitora ainda monitora de perto o que o Irã vai fazer para frente, o que traz um prêmio para a commodity.”