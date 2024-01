Petrobras (PETR4) lidera altas do Ibovespa em janeiro; saiba quais ações mais subiram no mês

Não foi apenas no ano passado que a Petrobras (PETR4;PETR3) brilhou na bolsa de valores. No primeiro mês de 2024, as ações preferenciais e ordinárias da petrolífera foram as que mais subiram, com altas de 8,62% e 8,16%, respectivamente. O Ibovespa, por outro lado, encerrou janeiro com baixa de 4,79%.

Petrobras (PETR4) lidera altas do Ibovespa em janeiro

Na avaliação de especialistas ouvidos pela EXAME Invest, mesmo com a desconfiança por parte do mercado, a Petrobras segue surpreendendo. Embora o principal risco de investimentos seja o caminho aberto para possíveis intervenções do governo — inclusive, algumas mudanças ocorreram ao longo do ano passado —, a estatal tem apresentado um desempenho operacional considerado positivo.

Alexandre Rocha, assessor de investimentos da RJ+ Investimentos, destaca que a Petrobras tem feito investimentos a fim de ampliar sua capacidade de produção de combustível renovável. Junto a isso, a forte geração de caixa favorece a política de pagamentos de dividendos da companhia. “É esperado 18% de retorno de dividendos da Petrobras em 2024, sem falar dos dividendos extraordinários que podem ser pagos ao longo do ano. Tudo isso continua atraindo investidores e favorecendo o fluxo para as ações.”

O que também favoreceu os papéis — sobretudo no fim deste mês — foi o anúncio sobre as reservas provadas em 2023. Leonardo Piovesan, analista fundamentalista da Quantzed, destaca que a estatal tem conseguido ter ótimos resultados nos campos do pré-sal e repor a produção. “Mais do que repor, é um índice de reposição acima de 100%. Então o mercado gostou bastante, porque prolonga o fluxo de caixa por mais alguns anos, esse aumento nas reservas provadas.”

Outras petroleiras também subiram em janeiro

E a Petrobras não foi a única a se destacar. Ainda no top 10 das ações que mais subiram no mês de janeiro, a PetroReconcavo (RECV3) e a 3R Petroleum (RRRP3) também apresentaram altas importantes. Os motivos foram dois: a cotação do petróleo, que subiu mais de 5% no mês, e uma possível fusão.

“No meio do mês saiu uma notícia de possível fusão dos ativos ‘onshore’ entre a PetroReconcavo e a 3R Petroleum. Essa notícia foi interpretada com bons olhos pelo mercado e pelos analistas, pois as ações subiram e tiveram movimentos de alta significantes após a divulgação desse fato relevante”, diz Rocha.

