Petrobras (PETR3) paga segunda parcela de megadividendo nesta terça

A Petrobras (PETR3) depositou nesta terça-feira, 20, a segunda parcela do megadividendo de R$ 87,8 bilhões referente aos resultados apurados no segundo trimestre de 2022.

A primeira parcela, de R$ 3,37 por ação foi paga pela Petrobras no dia 31 de agosto. Nesta terça, a estatal petrolífera pagou o restante, ou R$ 3,36 por papel.

O megadividendo foi anunciado no dia 11 de agosto e fez da Petrobras a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre, segundo a pesquisa Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson.

O montante surpreendeu as expectativas do mercado, que esperava um pagamento de cerca de R$ 70 bilhões. Somados aos dividendos que foram pagos no início do ano, a Petrobras já pagou a seus acionistas R$ 136,3 bilhões no primeiro semestre do ano.

A companhia explica que a quantidade paga em dividendos está alinhada à sua Política de Remuneração aos Acionistas, que prevê uma distribuição de 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis em caso de um endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões.

Vale lembrar que estão elegíveis ao recebimento dos dividendos aqueles que adquiriram o papel da Petrobras até do dia 11 de agosto de 2022, pois as ações da companhia começaram a ser negociadas como ex-dividendos a partir do dia 12.

Resultados da Petrobras (PETR3) no 2T22

No segundo trimestre de 2022, a estatal petrolífera registrou lucro líquido de R$ 54,33 bilhões, resultado 26,8% superior ao registrado no mesmo período no ano passado.

Nos meses de abril a junho, os lucros antes de juros, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustados da companhia foram de R$ 98,260 bilhões, número que representa um crescimento de 58,6% diante o resultado obtido em 2021.

Por fim, a receita líquida da companhia no segundo trimestre foi de R$ 170,96 bilhões, mostrando um avanço de 54,4% num comparativo ano a ano.