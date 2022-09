Petrobras, Embraer e aéreas afundam até 7% com alta dos juros e ameaça de recessão

Em um dia majoritariamente negativo na bolsa, as ações que mais pressionaram o Ibovespa foram as da Petrobras (PETR3/PETR4). Os papéis contam com a segunda maior participação na carteira teórica do índice, atrás apenas da Vale (VALE3).

A queda da petroleira acompanha a derrocada do preço do petróleo, que desaba até 5% conforme aumentam os temores de recessão no mundo à medida que a inflação avança e as taxas de juros sobem nos Estados Unidos.

Esta semana o Federal Reserve (Fed, banco central americano) elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual e indicou um ritmo de próximas altas mais forte do que o mercado vinha esperando.

O Ibovespa conseguiu se blindar do sentimento negativo na véspera, mas hoje foi atingido em cheio pelo clima de aversão a risco no mercado global. A preocupação coloca as ações de Petrobras e da petroleira privada Prio (ex-PetroRio/PRIO3) entre as maiores baixas do dia.

Petrobras (PETR3): - 7,06%

Petrobras (PETR4): - 6,26%

Prio (PRO3) : - 4,84%

A possibilidade de recessão também afetou as empresas aéreas e associadas à aviação. Embraer (EMBR3), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) tiveram forte recuo nesta sexta.

Embraer (EMBR3) : - 7,46%

Azul (AZUL4) : - 6,81%

Gol (GOLL4): - 6,44%

