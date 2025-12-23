Invest

Ouro bate novo recorde e fecha acima dos US$ 4.500

Na reta final para acabar o ano, incertezas geopolíticas impulsionam a busca pelo ativo

Ouro: metal renova recorde pelo segundo dia seguido (Ravitaliy/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16h45.

Os contratos futuros do ouro para fevereiro de 2026 bateram novo recorde nessa terça-feira, 23, pelo segundo dia seguido. O metal fechou em alta de 0,81% na Comex, cotado a US$ 4.505,70 por onça-troy.

Na reta final para acabar o ano, o ativo, que é buscado em momentos de incertezas, ainda pode atingir novas máximas. Em entrevista à CNBC, David Neuhauser, da Livermore Partners, disse que a commodity ainda tem espaço para subir, podendo alcançar US$ 6.000 por onça-troy.

O avanço de riscos geopolíticos tem reforçado a procura por ouro. Entre os fatores estão o aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, após Donald Trump admitir a possibilidade de um conflito com o país sul-americano, além do impasse nas negociações por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

O mercado também segue atento aos rumos da política monetária dos EUA, com a mudança na presidência do Federal Reserve (Fed, banco central americano) cada vez mais perto.

Segundo a Reuters, Donald Trump disse hoje que qualquer pessoa que discordar dele jamais será presidente do Fed. Ele reiterou o desejo de que o próximo mandatário reduza os juros "se os mercados estiverem indo bem”.

O Produto Interno Bruto (PIB) americano também gera dúvidas sobre um possível novo corte de juros em janeiro pelo Fed. Isso porque o índice cresceu 4,3%, o ritmo mais rápido em dois anos, sustentada pela resiliência dos gastos de consumidores e empresas – acima das expectativas de 3,3%.

