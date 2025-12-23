Invest

Presidente do Fed deve reduzir taxas de juros se mercado tiver bom desempenho, diz Trump

Declaração da Casa Branca ocorre às vésperas do anúncio do nome que substituirá Jerome Powell no comando do Banco Central americano

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h58.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou novamente o Federal Reserve (Fed) pela redução da taxa de juros, nesta terça-feira, 23. Em sua declaração, o republicano reforçou sua expectativa para que o próximo presidente do Banco Central americano alivie as taxas caso a economia apresente bom desempenho.

A manifestação do presidente americano ocorre às vésperas do anúncio do nome que substituirá Jerome Powell no comando do Fed e ressalta o seu interesse por um indicado alinhado à diminuição do custo do crédito.

“Quero que meu novo presidente do Fed reduza as taxas de juros se o mercado estiver indo bem, e não que destrua o mercado sem motivo algum”, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais, na terça-feira.

E acrescentou: “Qualquer pessoa que discordar de mim jamais será presidente do Fed!"

O presidente Trump tem reiterado o desejo de romper com o padrão recente observado nos mercados, no qual indicadores econômicos positivos acabam sendo seguidos por quedas nos preços dos ativos, diante da expectativa de aperto monetário para conter pressões inflacionárias, informou a Bloomberg.

“Antigamente, quando havia boas notícias, o mercado subia”, afirmou Trump em outra postagem. “Hoje em dia, quando há boas notícias, o mercado cai, porque todos pensam que as taxas de juros serão imediatamente elevadas para lidar com a inflação ‘potencial’”.

Alta do PIB americano x conflito de interesses

Jerome Powell, presidente do Fed: mandato do dirigente do Banco Central americano está chegando ao fim, em meio às pressões de Donald Trump (Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images)

Os dados divulgados nesta terça-feira destoaram desse comportamento descrito pelo presidente. O Departamento de Análise Econômica informou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, ajustado pela inflação, cresceu a uma taxa de 4,3% no terceiro trimestre, superando todas as estimativas, exceto uma, em levantamento da Bloomberg. Ainda assim, o índice S&P avançou pelo quarto pregão consecutivo e caminhava para um fechamento em nível recorde.

As declarações de Trump surgem em um momento de busca por uma nova liderança no Federal Reserve, em meio à pressão política para responder às preocupações dos eleitores com o custo de vida. O presidente tem afirmado que juros mais baixos poderiam estimular o mercado imobiliário e disse que pretende ser consultado pelo futuro presidente do banco central sobre a condução da política de taxas.

Na semana anterior, Trump declarou que havia reduzido a lista de candidatos ao cargo para “três ou quatro” nomes e que pretendia anunciar a decisão “nas próximas semanas”.

Entre os cotados, o presidente mencionou Kevin Hassett, atual diretor do Conselho Econômico Nacional, e Kevin Warsh, ex-governador do Fed. Donald Trump também disse ter entrevistado — e elogiado — o atual governador do banco central, Christopher Waller.

“Acho que qualquer uma delas seria uma boa escolha”, afirmou.

No início deste mês, o Federal Reserve cortou a taxa básica de juros para o intervalo entre 3,5% e 3,75%, marcando o terceiro corte consecutivo em três reuniões. Três dirigentes do banco central votaram contra a decisão, enquanto o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) segue dividido sobre a possibilidade de novos cortes. Trump já defendeu publicamente que a taxa básica seja reduzida para cerca de 1%, ou até abaixo desse patamar.

