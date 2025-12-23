Presidente do Fed deve reduzir taxas de juros se mercado tiver bom desempenho, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou novamente o Federal Reserve (Fed) pela redução da taxa de juros, nesta terça-feira, 23. Em sua declaração, o republicano reforçou sua expectativa para que o próximo presidente do Banco Central americano alivie as taxas caso a economia apresente bom desempenho.

A manifestação do presidente americano ocorre às vésperas do anúncio do nome que substituirá Jerome Powell no comando do Fed e ressalta o seu interesse por um indicado alinhado à diminuição do custo do crédito.

“Quero que meu novo presidente do Fed reduza as taxas de juros se o mercado estiver indo bem, e não que destrua o mercado sem motivo algum”, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais, na terça-feira.

E acrescentou: “Qualquer pessoa que discordar de mim jamais será presidente do Fed!"

O presidente Trump tem reiterado o desejo de romper com o padrão recente observado nos mercados, no qual indicadores econômicos positivos acabam sendo seguidos por quedas nos preços dos ativos, diante da expectativa de aperto monetário para conter pressões inflacionárias, informou a Bloomberg.

“Antigamente, quando havia boas notícias, o mercado subia”, afirmou Trump em outra postagem. “Hoje em dia, quando há boas notícias, o mercado cai, porque todos pensam que as taxas de juros serão imediatamente elevadas para lidar com a inflação ‘potencial’”.

Alta do PIB americano x conflito de interesses

Jerome Powell, presidente do Fed: mandato do dirigente do Banco Central americano está chegando ao fim, em meio às pressões de Donald Trump (Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images)

Os dados divulgados nesta terça-feira destoaram desse comportamento descrito pelo presidente. O Departamento de Análise Econômica informou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, ajustado pela inflação, cresceu a uma taxa de 4,3% no terceiro trimestre, superando todas as estimativas, exceto uma, em levantamento da Bloomberg. Ainda assim, o índice S&P avançou pelo quarto pregão consecutivo e caminhava para um fechamento em nível recorde.

As declarações de Trump surgem em um momento de busca por uma nova liderança no Federal Reserve, em meio à pressão política para responder às preocupações dos eleitores com o custo de vida. O presidente tem afirmado que juros mais baixos poderiam estimular o mercado imobiliário e disse que pretende ser consultado pelo futuro presidente do banco central sobre a condução da política de taxas.

Na semana anterior, Trump declarou que havia reduzido a lista de candidatos ao cargo para “três ou quatro” nomes e que pretendia anunciar a decisão “nas próximas semanas”.

Entre os cotados, o presidente mencionou Kevin Hassett, atual diretor do Conselho Econômico Nacional, e Kevin Warsh, ex-governador do Fed. Donald Trump também disse ter entrevistado — e elogiado — o atual governador do banco central, Christopher Waller.

“Acho que qualquer uma delas seria uma boa escolha”, afirmou.

No início deste mês, o Federal Reserve cortou a taxa básica de juros para o intervalo entre 3,5% e 3,75%, marcando o terceiro corte consecutivo em três reuniões. Três dirigentes do banco central votaram contra a decisão, enquanto o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) segue dividido sobre a possibilidade de novos cortes. Trump já defendeu publicamente que a taxa básica seja reduzida para cerca de 1%, ou até abaixo desse patamar.