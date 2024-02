Os incríveis números da Berkshire Hathaway: retorno de 4.400.000% e US$ 561 bilhões em ativos

O lendário investidor Warren Buffett divulgou no último sábado, 24, sua tradicional carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway. Nela, o Oráculo de Omaha deu pistas valiosas para entender a dimensão do império construído com a companhia. Confira:

Retorno de 4.400.000%

Até 31 de dezembro de 2023, as ações da Berkshire estavam quase 4.400.000% mais valiosas em comparação com quando Buffett assumiu o controle em 1965. Isso é cerca de 140 vezes o ganho de 31.000% do S&P 500 no mesmo período, e representa um ganho composto de 19,8% ao ano, em comparação com o ganho anual de 10,2% do índice.

A Berkshire subiu mais 16% este ano, superando o avanço de 7% do S&P e ampliando sua liderança sobre o índice. Se você tivesse investido US$ 100 com Buffett no início de sua gestão na Berkshire, você agora valeria mais de US$ 400 milhões.

Ativos

A Berkshire tinha US$ 561 bilhões em ativos líquidos no final de dezembro, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Buffett afirmou que esse era o maior número de ativos líquidos registrado para qualquer empresa americana e equivale a 6% do valor total do S&P 500 em 2022, US$ 9,5 trilhões.

Os mais de US$ 1 trilhão de ativos da Berkshire incluíam US$ 354 bilhões em ações, US$ 178 bilhões em propriedades e equipamentos, US$ 130 bilhões em títulos do Tesouro e US$ 24 bilhões em inventários.

Caixa

O caixa e investimentos de curto prazo da Berkshire somaram um recorde de US$ 168 bilhões até 31 de dezembro, um aumento de cerca de US$ 60 bilhões em apenas 15 meses.

Esse valor é maior do que o valor da General Electric (US$ 167 bilhões), Comcast (US$ 166 bilhões), Uber (US$ 162 bilhões), Nike (US$ 160 bilhões), Walmart (US$ 159 bilhões), American Express (US$ 156 bilhões) ou Pfizer (US$ 155 bilhões).

O poder dos juros

A Berkshire arrecadou cerca de US$ 6,1 bilhões em juros e outros rendimentos de investimentos no ano passado - cerca de 10 vezes os US$ 589 milhões que arrecadou em 2021 e mais do que os US$ 5,5 bilhões em dividendos em 2023.

Isso se deu principalmente pelas taxas de juros mais altas. Em resposta à inflação histórica, o Federal Reserve aumentou sua taxa de referência de praticamente zero para mais de 5% entre a primavera de 2022 e o verão passado, o que aumentou os rendimentos dos títulos do governo.

Gestão inteligente

A força de trabalho total da Berkshire cresceu para quase 400.000 funcionários no ano passado, mas apenas 26 colaboradores trabalhavam na sede da empresa em Omaha, Nebraska.

Isso ocorre porque Charlie Munger, que Buffett elogiou como o "arquiteto" da companhia, estruturou a Berkshire como uma rede descentralizada e autônoma de subsidiárias.

As empresas de propriedade da Berkshire, desde a Geico (30.584 funcionários) até a Pampered Chef (309), operam efetivamente de forma independente e simplesmente enviam seus lucros para a sede.

O sistema permite ao investidor focar no que faz de melhor: alocar capital dentro e fora de sua empresa e deixar a gestão do dia-a-dia para os outros, segundo Buffett.