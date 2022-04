Oi: momento é de compra? Saiba o que diz a análise técnica

As ações da Oi (OIBR3) já caíram 31% desde a máxima deste ano, quando chegou a ser negociada a R$ 1,16. O momento, segundo Otto Sparenberg Filho, analista gráfico do BTG Pactual, ainda é desafiador para entrar na ação.

Os da empresa, hoje cotados a cerca de R$ 0,80, ainda podem cair para R$ 0,68 até encontrar uma região de resistência mais forte, disse no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 27 de abril

"O papel está em um cenário complicado. Ainda é bem difícil reverter toda essa tendência de baixa de curto prazo", afirmou Sparenberg Filho.

Se cair para abaixo de R$ 0,68, segundo o analista, a ação abriria espaço para ir à mínima do ano passado, próxima de R$ 0,40.

"É um papel que depende muito de notícias para destravar valor. Mas por enquanto não vemos isso. No gráfico, o cenário segue bem difícil."

