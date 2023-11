Reforma tributária, oferta pela Braskem, balanço da Petrobras e BB: 4 assuntos que movem o mercado

As principais bolsas internacionais dão continuidade à sequência positiva na manhã desta quinta-feira, 9. O S&P 500, que vem de 8 altas consecutivas, pode chegar à mais longa sequência de altas desde 2004, caso feche em alta no pregão de hoje. O índice futuro do S&P 500 sobe nesta manhã.

O momento positivo foi desencadeado pelas perspectivas de que o Federal Reserve seja mais brando na condução da política monetária. Números mais fracos do mercado de trabalho e a indicação que a alta dos juros futuros estariam fazendo parte do trabalho do Fed sustentaram a tese.

Mas nos últimos dias, diante das repercussões otimistas, membros do Fed deram indicações contrárias, deixando aberta a porta para uma nova alta de juros e contendo a euforia de investidores. Nesta quinta, o presidente do Fed, Jerome Powell, voltará a falar em público, às 16h. O mercado estará atento às falas, após um discurso tímido na véspera.

Reforma tributária

No Brasil, investidores deverão digerir a aprovação em dois turnos do texto da reforma tributária no Senado. O texto ainda será analisado pela Câmara. O objetivo da reforma é a simplificação dos sistema tributário. A menor complexidade, afirmam analistas, deverá se traduzir em crescimento no longo prazo.

Proposta pela Braskem

A Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) ofereceu R$ 37,29 por ação em sua nova proposta pela Braskem, segundo fontes da Bloomberg. A compra abarcaria quase toda a fatia de 38,3% da Novonor na empresa, restando apenas 3% de participação. As ações da companhia fecharam o último pregão cotadas a R$ 17,28.

Ainda segundo a Bloomberg, o pagamento seria feito metade em dinheiro e metade em título de pagamento em espécie (PIK), com vencimento em sete anos e pagamento de cupom de 7,25% ao ano.

Reação ao BB

Investidores deverão reagir nesta quinta aos números apresentados na última noite pelo Banco do Brasil. Seu lucro foi R$ 8,8 bilhões no terceiro trimestre. A expectativa era de um lucro mais próximo de R$ 9 bilhões. Além do resultado trimestral, o banco também anunciou que irá distribuir R$ 2,25 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio.

Na véspera também foram divulgados os balanços de Braskem, Cogna, Casas Bahia, Grupo Mateus, Equatorial, Eletrobras, Caixa Seguridade, Hapvida, Méliuz, MRV, Oi, Sanepar, SmartFit, 3R, Vivara, Taesa e Simpar.

Balanços de Petrobras, Bradesco e outros

Nesta quinta, a grande expectativa é para os balanços da Petrobras e Bradesco, previstos para após o encerramento do pregão. Entre os principais resultados do dia ainda estão os da B3, CPFL, Cyrela, EcoRodovias, EZTec,Fleury, Helbor, IRB, JHSF, Renner, Petz, Sabesp, PetroRecôncavo, Porto Seguro, Qualicorp, Rumo, São Martinho, Zamp e Tenda.