Ibovespa atinge máxima do ano com melhor semana desde novembro de 2023

O Ibovespa encerrou a semana com forte alta de 3,9% em reais — ou 6,4% em dólares — aos 134.739 pontos, atingindo seu maior patamar no ano e registrando o melhor desempenho semanal desde novembro de 2023.

O movimento refletiu o alívio parcial no cenário de risco global, que também impulsionou os mercados internacionais: o S&P 500 subiu 4,6% e o Nasdaq, 6,4%.



A semana começou tensa, após críticas do ex-presidente Donald Trump ao atual presidente do Fed, Jerome Powell, que levantaram temores sobre a independência do banco central americano.

No entanto, o ambiente melhorou depois que Trump afirmou não ter intenção de demitir Powell.

Além disso, declarações da presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, indicando que cortes de juros podem ocorrer já nas próximas reuniões caso os dados justifiquem, animaram os investidores.



Na frente comercial, houve reação positiva aos comentários de Trump sobre negociações de tarifas com a China, ainda que posteriormente negados pelo governo chinês.

Dados econômicos mais fracos, como a quarta queda consecutiva na confiança do consumidor, também reforçaram a expectativa de cortes de juros.

No Brasil, as ações acompanharam o otimismo externo. O fluxo de investidores estrangeiros foi positivo em R$ 2,8 bilhões na semana, embora os saques líquidos em abril ainda somem R$ 5,8 bilhões.

Entre as ações, o destaque positivo foi a Hypera (HYPE3), com alta de 20,3% após a divulgação de resultados do primeiro trimestre.



Já a Azul (AZUL4) amargou queda de 36,3%, refletindo a decepção dos investidores com a captação abaixo do esperado em sua oferta de ações.