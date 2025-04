Economia dos EUA dá sinais de desaceleração antes do impacto das tarifas de Trump

Depois de navegar confortavelmente durante a maior parte do ano passado, a maior economia do mundo perdeu fôlego no início de 2025, à medida que os consumidores se mostraram mais cautelosos e o déficit comercial disparou devido a uma corrida para importar produtos relacionada às tarifas.

A estimativa inicial do governo dos EUA para o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre projeta que a economia tenha crescido a uma taxa anualizada de 0,4%, o ritmo mais fraco em quase três anos. Com os mercados financeiros extremamente sensíveis às perspectivas econômicas, um PIB quase estagnado poderia aumentar as preocupações sobre uma possível recessão e um eventual enfraquecimento do mercado de trabalho.

Até agora, no entanto, o ritmo de contratação desacelerou apenas um pouco, e não há sinais de demissões em massa. Na sexta-feira, o aguardado relatório mensal de emprego deve mostrar um aumento de 130.000 vagas — cerca de 100.000 a menos do registrado em março, mês com maior ganho. A taxa de desemprego deve se manter em 4,2%.

Os dados do PIB, que serão divulgados na quarta-feira, servirão como uma avaliação da economia no início da presidência de Donald Trump, mostrando o impacto inicial de suas tarifas e da sua política comercial nas semanas que antecederam a implementação de medidas tarifárias mais abrangentes, anunciadas em 2 de abril.

O investimento empresarial em equipamentos — em grande parte, aeronaves comerciais — pode ser um ponto positivo no relatório do PIB. No entanto, desde então, as empresas têm se mostrado cada vez mais cautelosas em relação a novos gastos, enquanto aguardam maior clareza sobre tarifas, acordos comerciais e política tributária.

"O déficit comercial deve ser o principal fator negativo, já que as empresas anteciparam a importação de bens antes da elevação das tarifas pela administração Trump. Os consumidores também correram para comprar produtos que provavelmente sofrerão aumento de preços devido às tarifas, como automóveis, embora, de modo geral, tenham se mantido cautelosos", dizem Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou e Chris G. Collins, economistas da Bloomberg Economis.

A mais recente pesquisa mensal da Bloomberg com economistas mostra que o PIB deverá crescer menos de 1% em cada um dos três primeiros trimestres deste ano, com o investimento privado em retração. Os consumidores, muitos dos quais estão cada vez mais preocupados com a segurança no emprego, também devem limitar suas compras.

PARA TER CONTEXTO:

Outro relatório importante da próxima semana é a leitura mensal sobre consumo e renda pessoal no final do primeiro trimestre. Economistas preveem um aumento sólido nos gastos de março, acompanhado de um crescimento da renda mais moderado. O relatório de quarta-feira também deve apontar uma desaceleração bem-vinda no principal indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve.

O índice de preços de gastos com consumo pessoal, excluindo alimentos e energia, deve ter subido 2,6% em relação ao ano anterior, o que seria o menor aumento anual desde junho. O dado será divulgado cerca de uma semana antes da reunião de maio do Fed, na qual economistas não esperam mudanças na taxa de juros. Tradicionalmente, os formuladores de política monetária mantêm um período de silêncio (blackout) na semana que antecede cada reunião.

Em outros lugares, índices de gerentes de compras da China, dados de produção e inflação na Europa e a eleição no Canadá estarão no foco. Bancos centrais no Japão, Hungria, Chile e Colômbia devem manter as taxas inalteradas, enquanto autoridades da Tailândia podem optar por um corte.

Canadá

Os canadenses votarão na segunda-feira em uma eleição decisiva para escolher quem os liderará durante uma conturbada guerra comercial com os EUA. As ameaças econômicas e à soberania feitas por Trump abalaram os canadenses, que, segundo pesquisas, estão inclinados a apoiar os liberais de Mark Carney em vez dos conservadores de Pierre Poilievre. Ambos os líderes prometeram negociações rápidas com Trump, assim como gastos deficitários para fortalecer a economia e as forças militares do Canadá.

Os dados do PIB por setor para fevereiro e a estimativa preliminar para março devem oferecer uma visão sobre o desempenho econômico do Canadá no primeiro trimestre de 2025.

Exportadores que correram para evitar as tarifas impostas por Trump foram uma fonte de força no início do ano, mas a guerra comercial tem pesado bastante na confiança de empresas e consumidores, restringindo investimentos e gastos. O Banco do Canadá espera um crescimento anualizado de cerca de 1,8% do PIB real no primeiro trimestre.

A instituição divulgará um resumo das deliberações que levaram à decisão, tomada no início deste mês, de manter as taxas de juros estáveis e de evitar projeções econômicas concretas devido à imprevisibilidade da política comercial dos EUA. Esse resumo pode indicar quais condições levariam o Banco do Canadá a retomar seu ciclo de afrouxamento monetário, considerando que as perspectivas para o crescimento canadense estão cada vez mais fracas.

Ásia

Na Ásia, a China divulgará dados que podem estar parcialmente distorcidos pela campanha tarifária de Trump. A semana começou com informações mostrando que os lucros das indústrias chinesas se recuperaram em março, impulsionados pelo aumento da receita no setor de manufatura de alta tecnologia, sinalizando resiliência econômica.

Os índices oficiais e Caixin de gerentes de compras (PMI) da manufatura para abril serão divulgados na quarta-feira, com leituras que provavelmente cairão devido às tensões comerciais e ao ajuste após um aumento sazonal em março.

A Bloomberg Economics estima que as tarifas, nos níveis atuais, podem reduzir as exportações diretas da China para os EUA em mais de 80% no médio prazo, colocando até 2,3% do PIB em risco, o que aumenta a pressão sobre os formuladores de políticas para adotarem medidas de estímulo.

A região também terá várias atualizações sobre o crescimento dos preços. A inflação ao consumidor da Austrália, que será divulgada na quarta-feira, deve ter desacelerado um pouco no primeiro trimestre, para 2,3% na comparação anual, o que eleva as taxas de juros reais e pressiona o Banco da Reserva da Austrália (RBA) a cortar sua taxa básica de juros na próxima decisão de política monetária, marcada para 20 de maio.

O índice de preços ao consumidor (CPI) da Coreia do Sul pode reforçar a possibilidade de um corte na taxa de juros após dados recentes negativos do PIB. Indonésia, Paquistão e Uzbequistão também divulgarão estatísticas de inflação.

Taiwan divulgará o PIB do primeiro trimestre na quarta-feira, e dados comerciais serão publicados durante a semana por Sri Lanka, Tailândia, Coreia do Sul, Austrália, Hong Kong e Filipinas.

No campo da política monetária, espera-se amplamente que o Banco do Japão mantenha sua taxa básica estável na quinta-feira, enquanto as autoridades avaliam o provável impacto das tarifas comerciais. Economistas consultados pela Bloomberg adiaram suas expectativas de aumento de juros, com a maioria prevendo que a instituição poderá manter as taxas inalteradas pelo restante de 2025. A segunda rodada das negociações comerciais entre EUA e Japão, prevista para o meio da semana, pode trazer esclarecimentos sobre o tema das tarifas.

Um dia antes, o banco central da Tailândia deve reduzir os custos de empréstimos em 0,25 ponto percentual. A instituição já cortou a taxa básica em 50 pontos-base desde outubro, diante da perspectiva de crescimento mais fraco para a segunda maior economia do sudeste asiático e do aperto das condições financeiras domésticas.

Europa, Oriente Médio, África

Os números do PIB e da inflação da zona do euro estarão em destaque, com dados previstos para sexta-feira que devem mostrar que a tarefa do Banco Central Europeu (BCE) de restaurar a inflação para 2% está quase concluída.

O crescimento dos preços ao consumidor provavelmente desacelerou para 2,1% neste mês, enquanto uma medida subjacente, que exclui elementos voláteis como energia, deve ter subido para 2,5%.

Os formuladores de políticas do BCE têm adotado um tom otimista em relação à inflação recentemente, com o chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau, concluindo que “atualmente não há risco inflacionário na Europa”.

Os números da França, que serão divulgados na quarta-feira, dão suporte a essa afirmação, com economistas prevendo uma desaceleração para apenas 0,7%. Enquanto isso, as leituras da Alemanha e da Itália devem permanecer acima de 2%.

Os dados do PIB do mesmo dia mostrarão o estado da economia antes do anúncio das tarifas de Trump em 2 de abril. A produção da França provavelmente cresceu apenas 0,1%, enquanto Alemanha, Itália e a zona do euro como um todo tiveram expansão de 0,2%. Indicadores de crescimento econômico e PIB também serão divulgados em outros países europeus, incluindo Irlanda, Suécia e Polônia.

No início da semana, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e os membros do conselho Olli Rehn, Robert Holzmann e Madis Müller têm compromissos agendados. Além disso, a instituição divulgará sua pesquisa mensal sobre as expectativas de inflação dos consumidores.

Comentando em entrevista ao Jornal de Negócios publicada no domingo, Mário Centeno, de Portugal, afirmou que a análise econômica atualmente é dominada pela “incerteza” causada em grande parte pela política comercial dos EUA.

Enquanto isso, seu homólogo da Letônia - Martin Kazaks - disse à Bloomberg que o BCE só deveria reduzir as taxas para um patamar mais acomodatício se as perspectivas de crescimento se deteriorarem significativamente.

Em outras partes da região, estão previstos os números de hipotecas e preços de imóveis no Reino Unido, com a Bloomberg Economics prevendo que o mercado imobiliário do país entrará em um período de desaceleração.

Mais ao sul, o banco central do Quênia espera que a inflação anual acelere para 4,2%, ante 3,6% em março, devido à oferta restrita de vegetais e fubá, alimento básico do país.

América Latina

Na América Latina, em uma semana movimentada, o Brasil divulgará a pesquisa semanal do Banco Central com economistas, os totais da dívida pública, a conta corrente, o investimento estrangeiro direto, os dados do saldo orçamentário nominal e primário, além de sua medida mais ampla de inflação.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumula alta há 12 meses consecutivos e está próximo de uma máxima de três anos, assim como os preços no atacado. Nesse período, o índice de inflação de referência subiu quase 1,80 ponto percentual, ficando bem acima da meta de inflação do Banco Central, que é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

O que é o IGP-M?

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) é um índice que mede a variação geral dos preços no mercado, incluindo preços ao produtor, ao consumidor e de construção. É conhecido popularmente como a “inflação do aluguel” porque é amplamente usado para reajustar contratos de locação, além de ser referência para diversos outros contratos e títulos financeiros no Brasil.

O índice é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência e divulgado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Essas informações ajudam a entender o cenário inflacionário e econômico recente no Brasil e em outras regiões, refletindo a influência de fatores locais e globais no comportamento dos preços e na atividade econômica.

O Chile divulga sete indicadores econômicos, incluindo dados-proxy do PIB de março, mas todos ficarão em segundo plano diante da reunião de política monetária do banco central marcada para terça-feira.

Os formuladores de políticas, liderados por Rosanna Costa, provavelmente manterão a taxa básica de juros inalterada pelo terceiro encontro consecutivo, já que a inflação permanece acima da meta, o crescimento e a demanda surpreenderam positivamente, e as tarifas impostas por Trump continuam a lançar dúvidas sobre a perspectiva econômica global.

O crescimento surpreendente e a inflação resiliente estarão no centro das atenções do banco central da Colômbia em sua reunião de quarta-feira. Essa combinação faz com que o consenso inicial dos analistas preveja que o Banco da República da Colômbia (Banrep) manterá a taxa em 9,5%.

Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) suspendeu no sábado a linha de crédito flexível da Colômbia devido à falta de medidas para reduzir o déficit público e a dívida, que aumentaram mais do que o esperado na avaliação do fundo.

Uma semana leve na Argentina traz os dados de salários de fevereiro, enquanto o Peru divulga apenas o relatório de preços ao consumidor de Lima. A inflação na megacidade do país provavelmente subiu no primeiro mês em cinco, saindo de 1,28% em março.

O México divulgará na quarta-feira seu relatório preliminar de produção do primeiro trimestre, que pode mostrar que a segunda maior economia da América Latina evitou por pouco entrar em recessão nos três meses até março.