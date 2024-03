Novo Nordisk supera Tesla em valor de mercado após novo remédio contra obesidade animar investidores

A Novo Nordisk, fabricante de medicamentos para obesidade, ultrapassou a Tesla em valor de mercado depois que novos dados de testes iniciais mostraram resultados positivos para sua nova pílula experimental para perda de peso.

As ações da empresa dinamarquesa atingiram um recorde de alta na quinta-feira, subindo até 8%, depois de informar aos investidores que um estudo de Fase I da pílula de amicretina da empresa mostrou 13,1% de perda de peso nos participantes após 12 semanas de testes. As ações foram negociadas em ligeira baixa na sexta-feira, com queda de 0,5%, às 10h00, horário de Londres.

A Novo Nordisk é agora a 12ª empresa mais valiosa do mundo e a mais valiosa da Europa, com uma capitalização de mercado de US$ 604 bilhões - à frente dos US$ 569 bilhões da Tesla, de acordo com dados da FactSet.

Resultados animadores

Os primeiros dados sobre a amicretina representam um novo marco para a Novo Nordisk, oferecendo uma alternativa para seus medicamentos Wegovy e Ozempic, já bem-sucedidos. O Wegovy apresentou perda de peso de 6% em um estudo de 12 semanas. Já o Ozempic é um tratamento para diabetes.

Um estudo de Fase II da amicretina começará no segundo semestre deste ano, com resultados previstos para o início de 2026, informou a empresa na quinta-feira. O tratamento será então submetido a testes de Fase III e Fase IV - um processo que pode levar anos.

Ainda assim, o chefe de desenvolvimento da Novo, Martin Holst Lange, disse na sexta-feira que previa que a pílula poderia estar disponível para os consumidores "ainda nesta década".