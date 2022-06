Natura dispara 10% e lidera alta do Ibovespa após troca de presidência

As ações da Natura &Co (NTCO3) lideram as altas do Ibovespa no pregão desta quarta-feira, 15, chegando a superar 10% de valorização. A reação positiva de investidores ocorre após a empresa anunciar que Fábio Barbosa, atual presidente do Comitê de Pessoas da Natura &Co, assumirá o comando do grupo no lugar de Roberto Marques, CEO e presidente-executivo do Conselho.

Marques deixará os cargos para se aposentar no fim deste ano, mas permanecerá como membro do Conselho para auxiliar na transição. O anúncio foi realizado pela companhia nesta quarta-feira, 15

A troca, segundo comunicado desta manhã, faz parte da reestruturação em busca tornar mais "simples" e "leve" a integração de suas quatro unidades (Natura, Avon, The Body Shop e Aesop).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Fábio Barbosa assume a liderança do projeto em um momento desafiador. A Natura tem passado por uma crise de confiança no mercado desde o segundo semestre de 2021 diante de resultados trimestrais mais fracos. Desde julho, quando as ações da companhia bateram máxima histórica de 61 reais, os papéis vinham de 77% de queda, com o valor de mercado do grupo caindo de cerca de R$ 83 bilhões para R$ 19,32 bilhões.

A Natura &Co registrou R$ 643,1 milhões de prejuízo no primeiro trimestre, 314% acima do registrado no mesmo período do ano passado. A companhia também revisou o guidance de crescimento para baixo, justificada pela expectativa de menor demanda e maior gasto operacional.

Veja também:

Natura &Co: CFO assume diálogo com mercado após tombo de 70% na B3

Natura &Co: Fábio Barbosa assume presidência do grupo