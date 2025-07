Multiplan bate expectativa do mercado e lucra R$ 264,4 milhões no 2º tri

A Multiplan (MULT3), administradora de shopping centers e complexos corporativos, registrou lucro líquido de R$ 264,4 milhões no segundo trimestre de 2025. A cifra é 6,2% menor que a registrada no mesmo período do ano passado, porém ficou acima do consenso do mercado que projetava lucro de R$ 211 milhões.

O fluxo de caixa operacional (FFO), exclui os efeitos "não caixa" dos resultados", ficou em R$ 292,6 milhões, com queda anual de 8,2%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês), por sua vez, foi de R$ 460,11 milhões, registrando, assim, um crescimento de 18,1% em relação ao segundo trimestre de 2024.

A receita líquida da Multiplan, entre abril e junho deste ano, totalizou R$ 694,06 milhões, com alta de 28,6%. O montante superou com folga a média das projeções do mercado, que apontava para um valor de R$ 553 milhões.

As vendas dos lojistas somaram R$ 6,3 bilhões, com alta anual de 12,8%. A companhia destacou o desempenho dos shoppings Diamond Mall e Park Shopping Barigui, que passaram por expansões no ano passado.

O segundo trimestre foi marcado por duas datas comerciais importantes. No Dia das Mães, as vendas foram 21,3% maiores que as do ano passado. No período do Dia dos Namorados, o avanço foi de 11,1%. Combinadas, as datas contribuíram com um aumento de 12,8% nas vendas dos shoppings, de acordo com a Multiplan.

A taxa de ocupação dos shopping centers da Multiplan avançou 12 pontos-base para 96,1%. A receita com locação nos shoppings, por sua vez, cresceu 8,6%, para R$ 414 milhões. Enquanto isso, o custo de ocupação recuou para 12,6%, o que, segundo a companhia, é o menor para um segundo trimestre desde o IPO.

As despesas gerais e administrativas da companhia avançaram 12,1%, em bases anuais, para R$ 51,5 milhões, por "maiores contingências trabalhistas e despesas com dissídio", informa o balanço. A cifra representou 7,4% da receita líquida da Multiplan no período.

Os investimentos da Multiplan somaram R$ 149,4 milhões e foram todos direcionados para expansões e revitalizações. Comparando com o mesmo período de 2024, o capex caiu 44,7%.

A dívida bruta da companhia terminou o segundo trimestre em R$ 5,12 bilhões. Houve uma redução de 6,4% na comparação com o valor ao final do último mês de março. Mas o custo aumentou 70 pontos-base. A dívida líquida também cresceu, em 3,6%, para R$ 4,382 bilhões.

Ao final do período, a Multiplan tinha posição de caixa líquida de R$ 742,3 milhões. A alavancagem medida pela relação dívida líquida e Ebitda ficou em 2,27 vezes, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre.