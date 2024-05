Mubadala pretende investir US$ 13,5 bilhões em biocombustíveis no Brasil

O Mubadala Capital, de Abu Dhabi, pretende investir US$ 13,5 bilhões em biocombustíveis no Brasil ao longo da próxima década. Dentro desse ambicioso projeto também está a previsão de criar uma nova bolsa de valores.

Segundo o Financial Times, esse braço de gestão de ativos do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos está aumentando sua participação no Brasil - os investimentos do Mubdala Capital vão desde linha de metrô a uma participação majoritária na dona do Burger King no país.

Em entrevista ao FT, Oscar Fahlgren, chefe da Mubadala Capital no Brasil, revelou pela primeira vez o orçamento completo de seu projeto principal para produzir diesel renovável e querosene de aviação sustentável, usando principalmente material vegetal não consumível.

A empresa de energia do fundo, a Acelen, terá cinco "módulos" de US$ 2,7 bilhões, sendo que o primeiro deve começar a produção de combustível até o final de 2026.

Segundo o FT, cada módulo consistirá em uma nova biorrefinaria com capacidade para processar 20 mil barris de combustível por dia e áreas plantadas para cultivar a matéria-prima.

"É tudo sobre matéria-prima [que] na realidade é agricultura. E o Brasil é provavelmente o país mais bem posicionado do planeta quando se trata de proficiência agrícola por causa do clima e do solo fértil", disse Oscar Fahlgren. "O Brasil é para a agricultura o que Abu Dhabi é para o petróleo."