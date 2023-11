Em carta a Milei, presidente da China diz querer manter "amizade" com Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, recebeu na noite de quarta-feira, 22, felicitações do presidente da China, Xi Jinping, pela vitória nas eleições presidenciais. Em sua rede social X (antigo Twitter), Milei agradeceu Xi pela carta. "Agradeço ao Presidente Xi Jinping as felicitações e votos de felicidades que me enviou através da sua carta. Envio-lhe os meus mais sinceros votos de bem-estar do povo da China", escreveu.

O presidente chinês destaca a importância da parceria entre os dois países na carta. Vale lembrar que, por mais que Milei tenha afirmado diversas vezes que se afastaria de governos que considera comunistas, a China está entre os principais parceiros comerciais dos argentinos.