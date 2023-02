Marisa (AMAR3): conselho aprova ampla reestruturação com renúncia de CEO e conselheiro

A Marisa (AMAR3) anunciou o pedido de renúncia do presidente da empresa Adalberto Pereira Santos e do membro de seu Conselho de Administração Marcelo Adriano Casarin.

O Conselho informou já ter inciado os processos de seleção de um novo presidente e membro do conselho. Enquanto isso, Alberto Kohn de Penhas, atual vice-presidente comercial, irá comandar a empresa como presidente interino.

Segundo a Marisa, um novo conselheiro deverá ocupar a cadeira de Marcelo Casarin até a próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para 27 de abril.

A renúncia do CEO e de um dos membros do conselho coincidiu com a contratação da BR Partners para assessorar a Marisa no processo de renegociação de dívidas e da Galeazzi Advogados para auxiliá-la no aperfeiçoamento de sua estrutura de custos. A dívida líquida da companhia no terceiro trimestre era de R$ 566,1 milhões.

As mudanças dentro da Marisa ocorrem em meio às investigações da CVM sobre supostas compras indevidas de ações por parte de Márcio Goldfarb, da família controladora do negócio, segundo O Globo.

Ainda de acordo com o jornal, Alberto Kohn de Penhas, que assumirá a presidência da Marisa interinamente, é acusado pela CVM de insider trading, que é a negociação de ações no mercado com uso de informações privilegiadas.

Negócio decadente

Em declínio desde 2013, o valor de mercado da Marisa encerrou o último pregão a R$ 387,4 milhões -- um dos mais baixos entre as empresas listadas do setor. A Guararapes, da Riachuelo, tem R$ 2,27 bilhões e a C&A Brasil, 804,5 milhões. A Renner, líder do segmento, tem R$ 19,34 bilhões e o Grupo Soma, R$ 7,49 bilhões.

As ações da Marisa acumulam 64,5% de queda no período de um ano e estão cotadas atualmente a R$ 1,13. Desde o início da pandemia, em 2020, as ações acumulam perdas de mais de 90%.