Ibovespa hoje: Itaú puxa alta da bolsa após resultado do 4º trimestre

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 8, puxado pelas ações do Itaú, com a terceira maior participação do indice. As ações do banco são negociadas em alta de 4% nesta manhã, com investidores repercuntindo positivamente seu resultado do quarto trimestre, divulgado na noite passada.

Ibovespa : + 0,63%, 108.507 pontos

: + 0,63%, 108.507 pontos Itaú (ITUB4): + 5,54%

No trimestre, o banco registrou R$ 7,66 bilhões de lucro líquido no período. O número representou uma alta anual de 7,1%, mas ficou abaixo das expectativas do mercado quer era de R$ 8,26 bilhões de lucro líquido.

"O balanço quarto trimestre veio bom. O lucro teve uma alta menor que a prevista pelo mercado, mas devido à provisão de perdas com a Americanas. O banco adiantou o efeito já para o quarto trimestre. Os bancos, não só o Itaú, tem surfado bem na alta de juros. A estimativa é de que o primeiro trimestre deste ano também seja positivo. O mercado de dívida tem seguido forte, o que auxilia bastante no lucro", disse Gabriel Meira especialista da Valor Investimentos.

O resultado Itaú também ajuda a a puxar outras ações do setor. Os papéis do Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual, que ainda não apresentaram seus respectivos balanços, são negociados em firme alta nesta manhã.

Com a contribuição do setor financeiro, bolsa brasileira opera na contramão das perdas de Nova York. Nesta quarta, os principais índices de Wall Street devolvem parte dos ganhos da véspera, quando o discurso mais brando do Federal Reserve impulsionou firmes altas.

Em discurso realizado na véspera, Jerome Powell, presidente do Fed, reiterou que o processo de desinflação já começou nos Estados Unidos -- a despeito da menor taxa de desemprego em 53 anos.