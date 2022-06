Maior acionista da empresa, Warren Buffett deve comprar restante de petrolífera

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, pode estar planejando comprar toda a Occidental Petroleum em breve.

As informações são de uma nota publicada pelo banco norte-americano Truist Securities, que afirma que o bilionário está esperando o perfil de crédito da empresa melhorar para adquirir a petrolífera.

O bilionário sozinho detém cerca de 16% da empresa, mais US$ 10 bilhões em ações preferenciais compradas em 2019.

Além de ter 84 milhões de warrants, título de garantia que permite (mas não obriga) comprar ou vender um ativo, a Berkshire divulgou que comprou outros US$ 529 milhões da Occidental no início deste mês.

Juntos, portanto, Buffett e sua empresa tem cerca de um terço da Occidental.

As ações da Occidental já subiram 72,26% no ano. Além de forte geração de fluxo de caixa livre, a empresa teve US$ 3 bilhões em recompras de ações.

O analista da Truist, Neal Dingamm, acredita que a petrolífera pode "em breve chegar a menos de US$ 20 bilhões" em dívidas, tornando ela uma opção mais atraente para a Berkshire.

Dingamm vê a Occidental sendo negociada a US$ 93, representando um aumento potencial de 58% em relação aos níveis atuais.

