Conheça estratégia de Barsi e Buffett para buscar lucros com dividendos

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo

Warren Buffett e Luiz Barsi são dois dos maiores investidores de todos os tempos. Se você investe, é natural que esses bilionários e suas trajetórias sejam inspirações na hora de traçar metas e estratégias para capturar bons retornos.

Os dois grandes nomes do mercado financeiro têm muito em comum. A principal característica que Buffett e Barsi dividem é o gosto por investimentos de longo prazo, seguindo a estratégia “buy and hold”. Buffett afirma que “você não precisa ser esperto, só precisa ser paciente” e, para ele, só vale comprar algo que te faria feliz em segurar caso o mercado fechasse durante 10 anos.

Na prática, a trajetória desses dois grandes investidores é uma aula de como os bilionários constroem suas fortunas. E não é difícil identificar a base para ter a chance de obter um patrimônio grandioso: investimentos de longo prazo, usufruindo do poder dos juros compostos.

Mas como eles fazem isso? Investindo em empresas sólidas, que pagam bons dividendos, e reinvestindo o valor obtido com esses pagamentos para obter uma renda passiva cada vez mais “gorda”.

As companhias que são boas pagadoras de dividendos têm a fama de fazer uma distribuição regular dos lucros entre os acionistas, seja em intervalos mensais, semestrais ou anuais. Os retornos variam de acordo com as suas posições: quanto mais papéis você tiver, maiores serão os dividendos.

Agora que entendemos o pagamento de dividendos, é hora de saber qual é o papel dos juros compostos nessa história. A beleza dos juros compostos para o investidor de longo prazo é que eles funcionam como “juros sobre juros”.

Ou seja, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido em uma determinada aplicação, maiores podem ser os seus retornos no longo prazo, já que eles aumentam gradativamente.

Isso permite que muitos investidores construam suas fortunas. Ao reinvestir o valor dos proventos que determinada empresa te pagou, seja em mais ações, fundos de investimentos ou outras classes de ativos, você acumula cada vez mais patrimônio investido visando o longo prazo. Aí está a “receita do sucesso” de muitos grandes nomes do mercado financeiro.

Luiz Barsi é fã dessa estratégia, que foi sua principal “arma” na construção de um patrimônio bilionário, e recebeu cerca de R$ 300 milhões em proventos no ano passado, de acordo com declarações do próprio investidor ao jornal Valor Econômico.

No mesmo período, a empresa de Buffett recebeu aproximadamente US$ 3,8 bilhões em dividendos, equivalente a quase R$ 18 bilhões na cotação atual.

Os retornos obtidos por essas lendas dos investimentos provam o grande potencial dos dividendos para ajudá-lo a construir e engordar o seu patrimônio. É claro que se deve considerar os patrimônios envolvidos em cada caso, para que se possa calcular os dividendos potenciais a serem recebidos pelo investidor.

A seguir, quero te dar acesso às 5 ações com perfil especial, que foram selecionadas por Sérgio Oba, analista da Vitreo, corretora com mais de R$ 13 bilhões sob custódia. Essas companhias têm potencial para pagar “gordos” dividendos este ano, colaborando para que você busque construir sua fortuna a partir de proventos, como fizeram Buffett e Barsi (guardadas as devidas proporções).

5 ações para buscar ‘gordos’ dividendos este ano e fazer o dinheiro trabalhar por você, como fazem os bilionários

Buffett e Barsi construíram seus impérios com uma estratégia simples: fazer o dinheiro trabalhar por eles. O dinheiro não tem as limitações que eu e você temos. Ele não dorme, não come, não descansa: o dinheiro está ativo o tempo todo. Com o conhecimento e a paciência necessários, você pode seguir os passos dos gênios do mercado financeiro e fazer seu dinheiro render muito mais.

Como você já viu, o pagamento de dividendos é uma boa forma de obter renda passiva com investimentos e ainda tem a vantagem da isenção de Imposto de Renda.

As empresas que pagam bons dividendos estão ganhando cada vez mais espaço, desbancando até mesmo as ações mais populares da bolsa de valores. Isso não está acontecendo à toa: o cenário macroeconômico é o grande responsável.

Em meio à escalada dos juros e da inflação, os investidores têm dado preferência para ativos que podem oferecer bons retornos o mais breve possível, com constância baseada em uma boa geração de caixa. É justamente o caso das boas pagadoras de proventos.

Esse tipo de investimento permite que você diversifique suas fontes de renda sem precisar comprometer o seu tempo. O pagamento dos proventos vai cair na sua conta na data determinada pela empresa sem que você trabalhe por isso, incrementando o seu patrimônio sem esforços.

Existem empresas que são consideradas verdadeiras “vacas leiteiras” na bolsa, conhecidas por pagarem excelentes dividendos.

Sérgio Oba, analista e chefe de Research da Vitreo, selecionou 5 companhias que considera que são verdadeiras vacas leiteiras da B3 e podem ajudá-lo a buscar lucros comprando agora. As recomendações estão reunidas em um relatório gratuito que pode ser acessado clicando no botão abaixo:

[ACESSO GRATUITO] CONHEÇA 5 ‘VACAS LEITEIRAS’ DA BOLSA E BUSQUE LUCROS COM DIVIDENDOS COMO FAZEM OS BILIONÁRIOS

Você pode preferir conhecer diretamente as recomendações do analista, mas, se quiser entender melhor como essas ações foram selecionadas, fique comigo mais um pouco. A seguir, vou mostrar a você as vantagens de investir em boas pagadoras de dividendos e um exemplo real de como elas podem beneficiar a sua carteira.

Empresas com potencial para pagar dividendos ‘gordos’ e que oferecem segurança em cenários de incerteza

As empresas que pagam bons dividendos costumam ser bastante sólidas. É claro que, assim como todo investimento em renda variável, há um risco. Mas ele cai drasticamente quando falamos de empresas bem consolidadas e líderes de mercado, como é o caso das boas pagadoras de proventos.

Vou mostrar um exemplo prático para que você entenda o que quero dizer aqui.

Há uma empresa do setor de energia elétrica que vem chamando atenção pelo seu potencial para pagar excelentes dividendos.

O setor de energia elétrica é bastante resiliente e previsível, com pouca variação de receita e tarifas reguladas e reajustadas de acordo com a inflação, então os papéis dessa companhia podem proteger a sua carteira em momentos instáveis, como o que vivemos agora.

A política de distribuição de dividendos dessa empresa garante a distribuição de pelo menos 50% do seu lucro líquido ajustado entre os acionistas. Para melhorar, essa elétrica se destacou positivamente no primeiro trimestre deste ano, com lucro acima do esperado pelo mercado e redução das dívidas, abrindo caminhos para expectativas de pagamentos de proventos “gordos”.

E o melhor: os papéis dessa empresa estão bastante descontados em relação aos seus pares, com um índice Preço sobre Lucro inferior à Taesa (TAEE11) e Eletrobras (ELET6), além de um dividend yield estimado em mais de 5% ao ano.

Em novembro de 2021, esta empresa fez o pagamento de mais de R$ 70 milhões em proventos referentes a apenas uma das parcelas de uma distribuição aprovada meses antes. É claro que retornos passados não garantem lucros futuros, mas o histórico da empresa nos últimos meses abre espaço para a possibilidade de pagamentos ainda mais atraentes nas distribuições que estão por vir.

Esse é só um exemplo de uma das ações selecionadas por Sérgio Oba. No relatório gratuito escrito por ele, você pode ter acesso aos 5 tickers com perspectivas de pagar bons dividendos aos acionistas em 2022.

Para conhecê-los, basta clicar no botão abaixo e inserir um e-mail válido para receber o relatório completo na sua caixa de entrada:

RELATÓRIO GRATUITO - CONHEÇA AQUI AS 5 AÇÕES COM POTENCIAL PARA PAGAR ‘GORDOS’ DIVIDENDOS EM 2022

5 empresas boas pagadoras de dividendos para investir agora

As empresas “garimpadas” por Sérgio Oba vão da referência no setor de transmissão de energia elétrica que usamos de exemplo acima até um banco tradicional brasileiro. Todas apresentam balanços sólidos, modelos de negócios resilientes, boa margem de segurança, alto nível de liquidez das ações, são líderes de seus segmentos e, claro, têm potencial para pagar dividendos “gordos”.

“Recomendamos uma carteira composta por nomes que acreditamos atender plenamente os requisitos para compor um portfólio de verdadeiros investidores de dividendos: aqueles focados no longo prazo, na busca pela ‘paz de espírito’” - Sérgio Oba

As recomendações de Oba são ideais para quem quer seguir os passos de Warren Buffett e Luiz Barsi: investir em empresas resilientes, que podem ser mantidas no seu portfólio com segurança visando ao longo prazo e com grande potencial para pagar excelentes proventos.

E lembre-se que não é necessário desembolsar nem um centavo sequer para acessar os nomes e tickers das 5 “vacas leiteiras” selecionadas por Oba. As recomendações do analista estão reunidas em um relatório gratuito, que pode ser acessado por qualquer um que tenha interesse em conhecer suas indicações.

Para desbloquear seu acesso, basta clicar aqui ou em qualquer link desta matéria, cadastrar um e-mail válido e aguardar o relatório em sua caixa de entrada.

Essa pode ser uma excelente oportunidade de mudar a sua vida financeira e buscar a construção de um grande patrimônio com investimentos em papéis de empresas robustas:

[RELATÓRIO GRATUITO] CONHEÇA AS 5 ‘VACAS LEITEIRAS’ DA B3 SELECIONADAS POR SÉRGIO OBA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo