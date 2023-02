PSOL pede fim de autonomia do BC, reação ao Itaú, Marisa troca direção e o que mais move o mercado

O mercado internacional opera sem uma direção definida nesta quarta-feira, 8. Bolsas da Europa sobem nesta manhã, ainda absorvendo o discurso mais brando de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), na última tarde, enquanto índices futuros de Wall Street apresentam leves quedas no mercado de futuros, após terem subido no último pregão.

A despeito das preocupações de investidores quanto aos efeitos inflacionários do menor desemprego em mais de 50 anos nos Estados Unidos, Powell reiterou que o processo de desinflação já começou. As declarações provocaram efeitos positivos no mercado, com queda do dólar e alta nas bolsas de valores.

Por outro lado, novas altas de juros são esperadas. Segundo monitor do CME Group, o mercado já precifica mais de 50% de chance de a taxa, hoje entre 4,5% e 4,75%, superar a linha dos 5%. A probabilidade de a taxa chegar a 5,5% é precificada em 35%.

No Brasil, dos últimos nove pregões, o Ibovespa caiu em sete -- e ontem não foi diferente. Mesmo com o cenário positivo no exterior, a bolsa brasileira fechou a última sessão no vermelho, com investidores ainda digerindo os atritos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ata do Comitê de Política Monetária (Copom), no entanto, foi vista como uma "trégua". Ministro da Fazenda, Fernando Haddad classicou o documento como "amigável".

Na ata, o BC chega a atribuir à deterioração da expectativa de inflação uma possível percepção de "leniência" sobre o atingimento de metas. O BC também pondera que a possibilidade de mudança de metas também pode ter piorado as expectativas do mercado, mas negou avaliar as motivações de uma possível mudança (sondada por Lula), dizendo que buscará cumprir a meta independentemente qual seja.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,16%

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,27%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,15%

FTSE 100 (Londres): + 0,85%

DAX (Frankfurt): + 0,88%

CAC 40 (Paris): + 0,71%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,07%

PSOL pede fim de autonomia do BC

Apesar da trégua entre BC e membros do governo, o PSOL, aliado histórico do PT, apresentou na terça-feira, 7, um projeto para retirar o mandato de 4 anos para o presidente do BC. O PSOL também protocolou um requerimento para que Campos Neto vá ao plenário da Câmara dar explicações sobre a condução da política monetária.

Reação ao Itaú

Do lado corporativo, investidores devem reagir nesta quarta ao balanço do quarto trimestre do Itaú (ITUB4), divulgado na última noite. O banco registrou R$ 7,66 bilhões de lucro líquido no período. O número representou uma alta anual de 7,1%, mas ficou abaixo das expectativas do mercado quer era de R$ 8,26 bilhões de lucro líquido. Houve queda de 5,1% em relação ao trimestre anterior. O resultado mais fraco ocorreu devido às provisões contra inadimplência, que ficaram em R$ 1,3 bilhão, impulsionadas pelo efeito Americanas.

Balanços do dia com MRV, Petz e Klabin

Para esta quarta são esperados para após o encerramento do pregão os balanços da MRV, Petz, CSN e Grupo Mateus. O resultado da Klabin está previsto para esta manhã.

Marisa

A Marisa anunciou o pedido de renúncia do presidente da companhia Adalberto Pereira Santos e do membro do conselho Marcelo Adriano Casarin. Alberto Kohn de Penha, atual vice-presidente da companhia, irá assumir o comando da empresa interinamente.