Light compra participação da Cemig em joint-venture por R$ 1,00

A companhia de energia Light (LIGT3) comprou por valor simbólico de R$ 1,00 a participação que a Cemig, empresa de energia de Minas Gerais, detinha na Axxiom SoluçõesTecnológicas.

A Axxiom é uma joint venture criada pelas duas companhias, e da qual a mineira detinha 49,9% do capital social.

A companhia fornece soluções de tecnologia para as operações da Light e da Cemig. "Em especial a sustentação do Sistema de Gestão de Redes de Distribuição (G-DIS) da Light", diz o comunicado.

A aquisição depende de aprovação do Cade. Com a conclusão da transação, a Light passará a ser detentora de 100% do capital social da Axxiom e sua única controladora.