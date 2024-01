Latino-americana Auna prepara IPO de saúde em Nova York

A Auna, uma provedora de serviços de saúde com operações na América Latina, entrou com pedido de abertura de capital nos EUA por meio de uma oferta pública inicial de ações.

A empresa pretende listar ações ordinárias Classe A na New York Stock Exchange (NYSE) sob o código AUNA, segundo documento enviado à SEC nesta terça-feira. Nenhum detalhe foi dado sobre o tamanho e cronograma da oferta.

A Auna, que já havia tentado captar no mercado de ações há pouco mais de três anos, foi fundada no Peru em 1989 e redomiciliada em Luxemburgo no ano passado. Atualmente, opera hospitais e clínicas no México, Colômbia e Peru, e também oferece planos pré-pagos de oncologia e saúde.

A empresa é controlada pelo Grupo Enfoca, uma empresa de investimentos peruana que detém cerca de 73% das ações classe B da empresa. As receitas da Auna totalizaram o equivalente a US$ 752,7 milhões nos primeiros nove meses de 2023, enquanto os lucros foram de US$ 1,4 milhão, disse a empresa.

A transação, coordenada por bancos como Morgan Stanley, JPMorgan, BTG Pactual e Santander, ocorre em um momento em que Wall Street conta com os sinais de que o Federal Reserve concluiu seu aperto monetário para impulsionar os negócios de captações e fusões e aquisições, após uma retração nos últimos anos.

No México, a varejista Tiendas 3B trabalha com bancos de Wall Street para um possível IPO nos EUA, informou a Bloomberg News na semana passada.

