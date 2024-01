Guidance da Tenda, Atacadão emite dívida e títulos dos EUA: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta terça-feira, 9, em queda. Na véspera, ações de big techs contribuíram para a recuperação dos principais índices de ações americanos. Mas a cautela segue presente entre investidores, com uma parte significativa avaliando que os cortes de juros precificados para os próximos meses estavam um pouco exagerados na virada do ano. Após dados do mercado de trabalho americano terem saído mais fortes que o esperado na semana passada, sugerindo um caminho mais conturbado para o ciclo de queda de juros.

Rendimento dos títulos em alta nos EUA

Enquanto segue à espera do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro, que será divulgado na quinta-feira, 9, investidores ajustam as posições no mercado de juros americano. Nesse sentido, contribui para o momento negativo das bolsas as apostas de um afrouxamento monetário mais brando.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos sobe nesta manhã. As curvas de juros, segundo o monitor do CME Group, ainda precifica o início dos cortes em março como o cenário mais provável, com 59% de chance. Há uma semana, no entanto, essa probabilidade era precificada em 80%.

Guidance da Tenda (TEND3)

No Brasil, do lado corporativo, a incorporadora Tenda (TEND3) projeta alcançar uma margem bruta entre 29% e 31% para este ano, com vendas líquidas variando entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,5 bilhões e entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões na divisão ALEA. Para o Ebtida ajustado, a companhia espera bater entre R$ 375 milhões e R$ 425 milhões na divisão Tenda e um saldo negativo entre R$ 50 milhões e R$ 30 milhões para a Alea. As projeções foram divulgadas na noite de segunda-feira, 8. Entre as ações que mais subiram em 2023, com alta de 250%, a Tenda iniciou o ano com queda próxima de 20%.

Atacadão (CRFB3) quer até R$ 1,25 bi em debêntures

O Atacadão (CRFB3) aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, com a oferta podendo ser acrescida em mais 25%. A companhia informou que os recursos obtidos com a oferta serão destinados exclusivamente à aquisição de produtos agropecuários in natura.

