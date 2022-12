Klabin conclui venda de 8 mil hectares de florestas em pé pelo valor de R$ 230 milhões

A Klabin (KLBN11) concluiu a venda de aproximadamente 8 mil hectares de floresta, equivalente a 3,2 milhões de m³ de madeira em pé, com valor de venda de R$ 230 milhões.

A operação foi anunciada em outubro e dependia da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na mesma operação, a Klabin firmou contrato de opção de recompra com vigência até 2036 de até 2,2 milhões de m³ de madeira.

No pregão desta segunda-feira, 19, os papéis da companhia figuraram entre as maiores quedas, recuando 2,47%, enquanto o Ibovespa avançou 1,83%. As ações da Suzano (SUZB3) caíram 1,62%. Sobre as ações de commodities, como é o caso da celulose, pesam as notícias sobre os casos de covid na China.