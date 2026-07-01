Aprovada nos EUA, compra da Warner por US$ 110 bi enfrenta obstáculos na Europa

A compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, avaliada em US$ 111 bilhões, enfrenta novos obstáculos, desta vez em outro continente. A transação, que já teve aprovação do Departamento de Justiça dos EUA, agora passa por uma análise mais detalhada na Europa, onde autoridades de concorrência avaliam medidas para evitar possíveis impactos sobre o mercado de mídia e distribuição cinematográfica.

O acordo foi anunciado em fevereiro após uma disputa com a Netflix pela aquisição da Warner Bros. Discovery e prevê a criação de um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo. A operação reunirá o portfólio da Paramount, que inclui CBS, CBS News, Paramount Pictures e Paramount+, com os ativos da Warner Bros. Discovery, como HBO, HBO Max, Warner Bros. Pictures, CNN, TNT, TBS e HGTV.

A fusão também envolve US$ 24 bilhões em investimentos de fundos soberanos e empresas do Oriente Médio, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a L’imad Holding Company, de Abu Dhabi, e a Autoridade de Investimento do Catar, segundo o The Hollywood Reporter.

Essa concentração de grandes players enfrenta resistência no continente europeu.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, apresentou preocupações relacionadas à concorrência no setor de distribuição de filmes e indicou que a Paramount precisaria adotar medidas para reduzir os riscos regulatórios.

Já o governo do Reino Unido poderá intervir na compra devido à possibilidade de concentração no mercado de vídeo sob demanda, que não afeta apenas o público norte-americano, já que as empresas são multinacionais.

A Paramount Skydance ainda não informou uma nova previsão para conclusão da operação, que depende das aprovações regulatórias pendentes.

UE questiona parceria entre Paramount e Universal

Para tentar obter a aprovação da União Europeia, a Paramount Skydance se comprometeu a deixar a United International Pictures (UIP), sua joint venture de distribuição de filmes com a Universal Pictures.

A decisão foi apresentada pela companhia como uma resposta às preocupações levantadas pelas autoridades antitruste europeias e por operadores de cinema do continente, que temem uma concentração maior no mercado de distribuição de filmes após a fusão com a Warner Bros. Discovery.

Segundo documentos regulatórios divulgados nesta quarta-feira, 1º, a Paramount informou que irá retirar sua participação na UIP como uma das condições para garantir a aprovação do negócio pela Comissão Europeia.

Criada em 1981 e sediada em Londres, a UIP foi uma importante distribuidora internacional para filmes da Paramount e da Universal. Ao longo dos anos, porém, a operação foi reduzida e atualmente atua em poucos mercados europeus, incluindo Dinamarca, Grécia, Croácia, Hungria, Noruega, Polônia e Suécia.

A Comissão Europeia não divulgou todos os detalhes das medidas propostas pela Paramount para resolver as preocupações concorrenciais. O órgão, no entanto, ampliou o prazo provisório para uma decisão sobre a aquisição de 7 para 22 de julho, indicando que a aprovação do acordo pode estar próxima.

Reino Unido avalia possível intervenção na compra

Além da análise da União Europeia, a compra da Warner também enfrenta questionamentos no Reino Unido. A secretária britânica de Cultura, Mídia e Esporte, Lisa Nandy, afirmou que considera intervir na operação por preocupações relacionadas à pluralidade da mídia.

Segundo Nandy, a empresa resultante da fusão reunirá sob o mesmo controle ativos relevantes no mercado britânico, incluindo o Channel 5, TNT Sports, Paramount+ e HBO Max.

A autoridade britânica de concorrência também conduz uma avaliação própria sobre o negócio. As conclusões desse processo deverão influenciar a decisão final da secretária sobre uma possível intervenção.

Nos Estados Unidos, a transação já recebeu aprovação do Departamento de Justiça. Apesar disso, o negócio ainda pode enfrentar questionamentos em outras jurisdições antes de ser finalizado.

O acordo também envolve US$ 24 bilhões em investimentos de fundos soberanos e empresas do Oriente Médio, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a L’imad Holding Company, de Abu Dhabi, e a Autoridade de Investimento do Catar, segundo o The Hollywood Reporter.

Aquisição aprovada pelo Departamento de Justiça dos EUA

Warner Bros foi alvo da disputa entre Netflix e Paramount. (Foto: Mario Tama/Getty Images) (Mario Tama/Getty Images)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance no dia 12 de junho. A transação é avaliada em US$ 110 bilhões.

Apesar do aval, a operação ainda pode enfrentar contestações judiciais por parte de procuradores-gerais estaduais, incluindo Rob Bonta, na Califórnia, segundo o site Politico.

O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou a investidores durante teleconferência de resultados em abril que o acordo segue no cronograma para ser concluído até setembro. A fusão proposta já recebeu aprovação dos acionistas da Warner Bros. Discovery.