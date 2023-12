Maior usina de energia solar flutuante em escala única da China entra em funcionamento

A maior usina de energia solar flutuante em escala única da China, a Usina Flutuante de Energia Solar na Água do Sul de Fuyang, na província de Anhui, entrou em funcionamento na quarta-feira, 27, atingindo a capacidade total de conexão à rede para geração de energia.

coSituada em Fuyang, província chinesa de Anhui, a usina é a maior usina de energia solar flutuante em escala única na China, com 1,2 milhão de módulos fotovoltaicos, cobrindo uma área equivalente a 1.300 campos de futebol padrão. Este local também é a usina de energia solar flutuante com a maior área ociosa aproveitada em uma área de subsidência de mineração de carvão na China.

A usina de energia solar fotovoltaica, conectada à rede desta vez, foi construída em uma área de água formada por 13.000 acres de subsidência de mineração de carvão, com uma capacidade total instalada de 650.000 quilowatts, composta por 122 matrizes fotovoltaicas ultragrandes. A geração média anual de energia é de cerca de 700 milhões de quilowatts-hora, economizando aproximadamente 220.000 toneladas de carvão padrão por ano e reduzindo as emissões de dióxido de carbono em cerca de 580.000 toneladas.

Hu Lechao, gerente de projeto da Administração de Construção de Energia do Leste da China da China Three Gorges Renewables, disse: “Ao usar áreas de água ociosas em subsidências de mineração de carvão para construir usinas de energia solar flutuante, podemos economizar recursos de terra e, ao mesmo tempo, aproveitar as características de boa dissipação de calor da água para melhorar efetivamente a eficiência da geração de energia. A quantidade diária de eletricidade gerada pode atender à demanda de consumo de eletricidade de um dia para uma população de 700.000 pessoas.”

De acordo com informações, as usinas de energia solar flutuante também podem cobrir a superfície da água de forma eficaz, reduzindo a evaporação e inibindo o crescimento e proliferação excessiva de algas na água, completando a purificação e elevando a qualidade da água e assim protegendo o meio ambiente. No próximo passo, a usina planeja desenvolver a aquicultura em conjunto com a geração de energia solar, utilizando o modelo de “criação de pescado e geração de energia complementar”, para realizar a transformação ambiental da água.