Banco Itaú aprova programa de recompra de ações de R$ 2 bilhões

O conselho de administração do Itaú (ITUB4) aprovou, nesta tarde, um programa de recompra de 75 milhões de ações preferenciais. Tomando como base o fechamento desta quinta-feira (25), é o equivalente a cerca de R$ 2 bilhões. A recompra não visa redução do capital social da companhia, segundo fato relevante divulgado pelo banco.

O processo de aquisição das ações tem como objetivos principais: "maximizar a alocação de capital por meio dos recursos disponíveis, realizar a entrega de ações aos funcionários e administradores dentro dos modelos de remuneração e incentivos de longo prazo e entregar ações aos funcionários no âmbito de projetos institucionais como incentivo à inovação e eficiência." Por fim, as ações também podem ser utilizadas caso haja oportunidades de negócios no futuro.

O período de recompra será de 25 de agosto a 24 de fevereiro, a valor de mercado, com o processo sendo conduzido pela Itaú Corretora.

Além das recompras, o Itaú tem uma consistente política de remuneração ao acionista. Mensalmente, são pagos à base acionária o equivalente a R$ 0,015 por papel, na forma de dividendo mensal. Ao ano, esse total equivale a cerca de R$ 1,7 bilhão. Em agosto, a instituição declarou o pagamento de juros sobre capital próprio em um total de R$ 2,55 bilhões, o que representa R$ 0,26 por ação, com base nos resultados obtidos no primeiro semestre de 2022.