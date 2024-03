IPO da Reddit pode levantar US$ 748 milhões, um dos maiores do ano

O agregador de notícias Reddit está prestes a lançar suas ações no mercado. Especialistas apontam que pode ser um dos maiores IPOs dos EUA neste ano.

O Reddit definiu uma faixa de preço de US$ 31 a US$ 34 por ação. A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas no final deste mês, segundo o The Wall Street Journal. A venda de ações, que inclui ações novas e existentes, levantaria US$ 748 milhões. Houve apenas duas IPOs de mais de US$ 750 milhões nos EUA até agora este ano, segundo dados da Dealogic. A maior delas, da Amer Sports, arrecadou cerca de US$ 1,57 bilhão.

Com o IPO, o Reddit seria avaliado em até US$ 6,4 bilhões - abaixo de uma avaliação privada de US$ 10 bilhões em 2021.

Para se ter um efeito de comparação, a Meta, controladora de Facebook, Instagram e WhatsApp, vale quase US$ 1,3 trilhão. O Pinterest e o Snap têm, cada um, valores de mercado de mais de US$ 20 bilhões, segundo dados da S&P Global Market Intelligence.

Os novos investidores poderão comprar ações regulares da Classe A. Isso significa que os detentores de ações Classe B com direito a voto manterão o controle esmagador da empresa, com 97% da companhia.

Os principais investidores do Reddit incluem a Advance Magazine Publishers, da família Newhouse, que também é proprietária da Condé Nast. A gigante chinesa da Internet Tencent também tem uma fatia.

Após a IPO, a Advance terá cerca de 26,5% da empresa, enquanto a participação da Tencent será de cerca de 9,7%.

Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, também é um dos acionistas na companhia. Sua participação pós-oferta de ações será de 7,6%.

Números do Reddit

Fundado em 2005, o Reddit tem 76 milhões de usuários únicos diários e registrou US$ 804 milhões em receitas no ano passado, crescimento de 21% sobre 2022.

O Reddit é um dos sites mais visitados nos EUA, de acordo com a empresa de análise Semrush. Ele tem esforçado em criar um negócio de publicidade on-line comparável aos dos gigantes Meta e Alphabet, controladora do Google.

O Reddit disse que, até 2027, o "mercado global de publicidade online, excluindo China e Rússia, deve ser de US$ 1,4 trilhão". Atualmente, esse valor está em US$ 1 trilhão, de acordo com a rede social.