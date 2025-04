Incêndio atinge plataforma da Petrobras na Bacia de Campos e deixa trabalhador ferido

Uma explosão seguida de incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira, 21, a plataforma Cherne 1 (PCH-1), operada pela Petrobras, na Bacia de Campos, e deixou um funcionário ferido ao cair da plataforma, no Norte Fluminense, Sindicato dos Petroleiros. O local fica a cerca de 130 km da costa de Macaé.

O incidente ocorreu por volta das 7h25 e mobilizou equipes de emergência e resgate da região. As chamas foram rapidamente controladas e, ainda segundo o sindicato, o trabalhador foi resgatado do mar consciente e com queimaduras na mão e na cabeça.

Ele foi resgatado pela embarcação Locar XXII onde recebeu atendimento médico. No momento da explosão, 176 pessoas estavam na plataforma.

"A plataforma estava há muito tempo sem manutenção adequada. Ainda há fumaça no local, e será necessário abrir uma comissão de investigação para identificar as causas do incêndio", afirmou o diretor do Sindipetro-NF, Sérgio Borges.

Com o incidente, o escoamento de gás foi interrompido, e as comunicações da plataforma foram afetadas. Em nota, a Petrobras confirmou que o incêndio foi controlado pelas equipes de emergência e que a produção segue paralisada.

A empresa informou ainda que a plataforma está desativada desde 2020 e reforçou que todas as pessoas a bordo estão bem e que os trabalhadores não essenciais serão desembarcados preventivamente para que a integridade das instalações seja avaliada.

Uma comissão será formada para apurar as causas do incêndio.