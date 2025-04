Petrobras perde R$ 90 bi. Veja as empresas que mais caíram desde o tarifaço

A Petrobras liderou a lista das empresas com as maiores quedas no valor de mercado da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) entre os dias 2 e 16 de abril de 2025, com uma perda de R$ 90 bilhões.

A desvalorização é reflexo do impacto das tarifas impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afetam diretamente o mercado global de commodities e, consequentemente, a rentabilidade das empresas no Brasil.