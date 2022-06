Ibovespa sobe à espera de Fed e Copom com recuperação no exterior

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira abriu em alta nesta quarta-feira, 15, acompanhando a recuperação dos principais índices de Wall Street, que vêm de mais de 10% de queda nos últimos cinco pregões. A melhora de humor ocorre em linha com a redução de expectativas de um aperto mais duro nos Estados Unidos.

Ibovespa: + 1,63%, 103.729 pontos

+ 1,63%, 103.729 pontos S&P 500 (EUA): + 1,45%

+ 1,45% Nasdaq (EUA): + 1,51%

Ainda que as apostas majoritárias sejam de aceleração do ritmo de alta de juros de 0,50 ponto percentual para 0,75 p.p., a chance de uma elevação de 1 p.p. caiu para 0% nesta manhã, segundo o monitor de probabilidades do CME Group. Caso confirmada, a elevação, considerada ultra-agressiva para os parâmetros americanos, levaria a taxa de juros para o intevalo de 1,75% e 2%.

As novas expectativas refletem a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro (treasuries) dos Estados Unidos, que se acalmam, após terem disparado nos últimos dias, com preocupações sobre a inflação ao consumidor americano, que saiu acima das expectativas na semana passada.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Apesar do cenário positivo nas bolsas de valores, o câmbio segue refletindo preocupações de investidores, principalmente nos mercados emergentes. No Brasil, o dólar chegou a abrir em forte queda, indo abaixo de R$ 5,10 ainda no começo do dia -- mas retomou a marca ainda nos primeiros negócios. O dólar vêm de 7 pregões seguidos de alta frente ao real, com valorização acumulada de 7,5% no período.

Dólar: - 0,33%, R$ 5,117

Nas bolsas, ações de crescimento estão entre as maiores valorizações do dia, com Petz, Banco Inter e Soma na ponta positiva.

Petz (PETZ3): + 8,33%

+ 8,33% Banco Inter (BIDI11): + 5,70%

+ 5,70% Soma (SOMA3): + 5,03%

Mas o maior destaque são as ações da Natura, que chegam a disparar mais de 10%, com investidores reagindo à troca de comando do grupo, que será assumido por Fábio Barbosa, atual presidente do Comitê de Pessoas da Natura. Roberto Marques, atual CEO e presidente do Conselho, deixará as funções para se aposentar no fim deste ano. Marques permanecerá no Conselho para auxiliar na transição.

Natura (NTCO3): + 10,29%

Veja também:

Natura &Co: CFO assume diálogo com mercado após tombo de 70% na B3

Natura: revisão do guidance foi a surpresa negativa, diz Goldman Sachs