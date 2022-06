Ibovespa sobe e quebra sequência negativa após fala de Powell e decisão do Fed

Ibovespa hoje: o principal índice da bolsa brasileira subiu nesta quarta-feira, 15, em um movimento de correção que acompanhou a recuperação das bolsas nos Estados Unidos em pregão de “Super Quarta” – dia de decisão monetária nos EUA e no Brasil. Este foi o primeiro pregão de alta do Ibovespa em nove sessões.

Ibovespa: + 1,73%, 102.806 pontos

Nos EUA, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) elevou a taxa de juro americana em 0,75 ponto percentual, acelerando o ritmo de aperto monetário para conter a inflação. A alta representa a maior elevação na taxa desde 1994. Com a decisão, o Fed elevou os juros americanos para o intervalo entre 1,5% e 1,75%, o mais alto desde o início da pandemia de Covid em março de 2020.

A decisão é ruim para as bolsas, que perdem atratividade para a renda fixa. Ainda assim, o clima foi positivo nos mercados. Isso porque, apesar de mais dura, a aceleração do ritmo de alta já vinha sendo precificada desde a última sexta-feira, quando o principal índice de inflação dos EUA, o Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), saiu acima do esperado. O dado derrubou as bolsas americanas nos últimos pregões e, nesta quarta, os índices passaram por uma correção positiva, que também influenciou o Ibovespa.

O grande reforço positivo, no entanto, veio do presidente do Fed, Jerome Powell. Em discurso após a decisão, Powell afirmou que um movimento duro como o de hoje não será comum. O presidente do Fed afirmou que o mais provável para a próxima reunião seria uma alta de 0,50 p.p. ou de 0,75 p.p. – tirando da mesa a apreensão de que os juros começassem a subir de forma ainda mais acelerada daqui para frente.

O Ibovespa, que havia reduzido a alta após a divulgação da decisão, retomou o fôlego com a fala de Powell e se manteve perto da marca dos 103 mil pontos. Os principais índices americanos encerraram o dia em forte alta.

Dow Jones (EUA) : + 1,00%

S&P 500 (EUA): + 1,46%

Nasdaq (EUA): + 2,50%

Após a fala de Powell, o cenário de câmbio virou e o dólar engatou em forte queda. Vale lembrar que a moeda americana vinha de sete pregões seguidos de alta frente ao real, com valorização acumulada de 7% no período.

Dólar: - 2,11%, R$ 5,026

Ainda assim, existe o temor de que o posicionamento contracionista do Fed pressione outros bancos centrais a seguir o exemplo. No caso do Brasil, o consenso ainda é de alta de 0,50 p.p. para a decisão de hoje, o que levaria a Selic para 13,25%. Mas crescem as expectativas de que o ciclo de alta de juros não termine por aí, com mais uma elevação de 0,50 p.p. na reunião de agosto puxada pela inflação local e pelo posicionamento do Fed. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central brasileiro (Copom) será divulgada após o fechamento do mercado.

Destaques de ações

Nas bolsas, ações que recuaram nos últimos pregões acompanharam o cenário de correção e ficaram entre as maiores valorizações do dia, com Qualicorp, CVC e Inter na ponta positiva.

No caso de CVC, a empresa subiu após o governo vetar a retomada do despacho gratuito de bagagens em voos. As aéreas Azul e Gol também avançaram, e fecharam o dia com ganhos de 4,19% e 6,49%, respectivamente.

Qualicorp (QUAL3): + 14,64%

CVC (CVCB3): + 13,19%

Inter (BIDI11): + 9,33%

Ainda entre os maiores ganhos do dia, as ações da Natura chegaram a disparar mais de 10% na máxima do dia, com investidores reagindo à troca de comando do grupo, que será assumido por Fábio Barbosa, atual presidente do Comitê de Pessoas da Natura. Roberto Marques, atual CEO e presidente do Conselho, deixará as funções para se aposentar no fim deste ano. Marques permanecerá no Conselho para auxiliar na transição.

Natura (NTCO3): + 8,08%

Na ponta negativa, Braskem, Petrobras e PetroRio recuaram em linha com a desvalorização do petróleo no mercado externo. A estatal também recuou em meio à pressão do governo para que a empresa não reajuste os preços dos combustíveis.

Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a empresa "está dando dica" que quer aumentar o preço dos combustíveis. Bolsonaro comentou ainda que o preço atual “já está um absurdo”.

Braskem (BRKM5): - 2,27%

Petrobras (PETR4): - 1,76%

PetroRio (PRIO3): - 1,48%

