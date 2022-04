Ibovespa sobe com Petrobras às vésperas de confirmação de presidência

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira sobe nesta quarta-feira, 13, puxada pelas ações da Petrobras. As ações da estatal avançam mais de 1% nesta manhã, tendo como pano de fundo a assembleia de acionistas que deve confirmar as indicações do governo ao conselho e à presidência da estatal.

Ibovespa: + 0,70, 116.965 pontos

A expectativa do mercado é de que José Mauro Ferreira Coelho, indicado a presidente, e Márcio Andrade Weber, indicado a presidente do conselho, não sofram resistências, dada a experiência técnica de ambos no setor.

Apesar do tom levemente positivo no mercado doméstico, investidores internacionais seguem cautelosos quanto ao nível da inflação global. Nos Estados Unidos, o Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) voltou a surpreender, acelerando de 10,3% para 11,2% no acumulado de 12 meses. A expectativa era de alta para 10,6.% O núcleo do PPI saltou para 9,2%.

Bolsas da Europa operam em queda nesta manhã, após a inflação ao consumidor e o PPI do Reino Unido terem disparado. Em Wall Street, os principais índices de ações recuperam parte das últimas perdas, após cair por três pregões seguidos.

S&P 500 (EUA): + 0,38

Nasdaq (EUA): + 0,70%

Dow Jones (EUA): + 0,28%