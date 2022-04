Ibovespa sobe 0,5% puxado por Petrobras e exterior

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira fechou esta quarta-feira, 13, em alta, puxada pelas ações da Petrobras (PETR3/PETR4) e pelo cenário positivo no exterior. As ações da estatal subiram mais de 2% nesta tarde, tendo como pano de fundo a assembleia de acionistas, realizada nesta tarde, que deve confirmar as indicações do governo ao conselho e à presidência da estatal.

A expectativa do mercado é de que José Mauro Ferreira Coelho, indicado a presidente, e Márcio Andrade Weber, indicado a presidente do conselho, não sofram resistências, dada a experiência técnica de ambos no setor.

Ibovespa: + 0,55%, aos 116.781 pontos

A alta do petróleo no exterior também contribuiu para a valorização das ações. A commodity, que chegou a perder a marca dos US$ 100 no início da semana, tem voltado a ganhar força, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin ter dito que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram ao "fim da linha". A declaração aumenta os temores de problemas na oferta da commodity, elevando o preço do barril do petróleo Brent, referência para a política de preços da estatal, em mais de 4%

Petrobras (PETR3): + 2,46%

Petrobras (PETR4): + 2,13%

Apesar do tom levemente positivo no mercado doméstico, investidores internacionais seguiram cautelosos quanto ao nível da inflação global. Nos Estados Unidos, o Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) voltou a surpreender, acelerando de 10,3% para 11,2% no acumulado de 12 meses. O consenso era de alta para 10,6%.

Porém, mesmo com a alta da inflação, os principais índices de ações americanos recuperaram parte das últimas perdas nesta segunda-feira, em um movimento de correção após três pregões seguidos de perdas.

Dow Jones (EUA): + 1,01%

S&P 500 (EUA): + 1,12%

Nasdaq (EUA): + 2,03%

Destaques de ações

O dia foi de recuperação para papéis associados ao mercado de commodities. Os ganhos foram liderados pela distribuidora de combustíveis Ultrapar (UGPA3), seguida pelas ações de Eletrobras (ELET6) e Cemig (CMIG4). Os papéis das petroleiras 3R (RRRP3) e PetroRio (PRIO3) também registraram altas.

“Empresas do ramo de energia e combustíveis atraem investidores em momentos de alta das commodities”, comentou Guilherme Martins, assessor especializado em renda variável da EWZ Capital.

No caso da Eletrobras, os papéis também reagiram à notícia, divulgada pelo Valor, que trouxe novidades sobre o processo de privatização da estatal. A reportagem informou que o relator do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz, decidiu levar o processo de privatização da estatal ao plenário na sessão do próximo dia 20.

Ultrapar (UGPA3): + 4,03%

Eletrobras (ELET6): + 3,81%

Cemig (CMIG4): + 3,43%

PetroRio (PRIO3): + 2,48%

3R (RRRP3): + 1,99%

Outro destaque na bolsa brasileira foram as ações da Totvs (TOTS3), que fecharam o dia em leve alta mas chegaram a disparar mais de 4% na máxima do dia após anunciar uma joint venture com o Itaú (ITUB4) com 50% de participação cada. O objetivo da joint venture, segundo fato relevante da Totvs, é "operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas, através da integração de uma gama completa de serviços financeiros".

O papel da Totvs será contribuir com a "dimensão de negócios techfin", enquanto o Itaú irá disponibilizar o financiamento das operações pelo "prazo e volumes necessários", desenvolver os produtos financeiros e realizar um aporte primário de R$ 200 milhões.

"Uma operação de crédito se resume a dois aspectos fundamentais: originação de alta qualidade e captação decente. A joint venture entre Totvs e Itaú é a combinação perfeita", afirmaram analistas do BTG Pactual em relatório. "O fato de o acordo envolver equidade é um aspecto importante que aumenta suas chances de sucesso"

Rodrigo Crespi, analista da Guide, classificou a operação como positiva para ambas as companhias. " Cria mais uma empresa com maior potencial de liderança no mercado financeiro brasileiro, dando ao banco mais uma forte vertical de crescimento, que amplia a gama de serviços ofertado pelo banco e impulsiona o Itaú entre os clientes da Totvs", disse em nota.

Totvs (TOTS3): + 1,90%

Na ponta oposta, as maiores quedas do dia ficaram com papéis mais associados à economia doméstica. CVC (CVCB3) liderou as perdas.