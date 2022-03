Ibovespa perde força com NY; Tenda desaba 20% após resultado

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera em leve queda na tarde desta sexta-feira, acompanhando a maior fraqueza do mercado americano, que opera próximo da estabilidade, após as bolsas abrirem em alta. A maior cautela de Nova York foi seguida pela Europa, onde os ganhos chegaram a superar 3% pela manhã. Dados econômicos divulgados nesta manhã contribuem com o tom positivo no continente.

Às 12h30:

Ibovespa: - 0,30%, 113.317 pontos

Dólar: + 0,14%, 5,023 reais

S&P 500 (EUA): - 0,05%

Nasdaq (EUA): - 0,51%

Stoxx 600 (Europa): + 1,14%

Dax (Alemanha): + 1,95%

O PIB do Reino Unido superou as estimativas do mercado, crescendo 0,8% em janeiro contra alta esperada de 0,2. O crescimento saltou de 9,3% para 10% na comparação anual. Já a inflação ao consumidor alemão não surpreendeu, saindo exatamente em linha com as expectativas, em 5,1%.

O IPCA divulgado pelo IBGE nesta manhã, por outro lado, voltou a sair acima do previsto, ficando em 1,01% para o mês de fevereiro. O IPCA anual acelerou de 10,38% para 10,54%, ante consenso de 10,50%. A nova surpresa provoca reações na bolsa, com alta dos juros futuros de curto prazo, refletindo expectativas de apertos mais duros nas políticas do Banco Central. Vale lembrar que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) é logo na próxima quarta-feira, 16.

Ações que tendem a ser mais prejudicadas pelo cenário de inflação e juros mais altos operam em queda. Entre as varejistas, Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) viraram para o negativo, após iniciarem a sessão em alta. A Americanas cai mais de 2%. Já a Arezzo (ARZZ3) e C&A (CEAB3), que chegaram a figurar entre as maiores valorizaçãos do índice Small Caps, também perderam força.

Magazine Luiza (MGLU3): - 1,17%

Via (VIIA3): - 0,31%

C&A (CEAB3): + 0,22%

Arezzo (ARZZ3): + 0,92%

Mas o maior destaque negativo está com o setor de construção, que além de sofrer com taxas juros e inflação mais altas, enfrentam maior desconfiança do mercado após a divulgação de resultados do quarto trimestre.

Tenda desaba

Na ponta negativa, ações das principais construtoras do país apresentam fortes quedas nesta sexta, após o resultado da Tenda, divulgado na noite anterior, ter ligado o sinal de alerta sobre o setor. As ações da Tenda despencam 20% empurrando todos os papéis do setor para baixo. A queda é a maior entre todas as ações listadas na B3.

Tenda (TEND3): - 23,51%

O resultado da tenda decepcionou em diversas frentes, a começar pela receita líquida de 517,2 milhões de reais no quarto trimestre. O número não só saiu 25% abaixo do registrado no mesmo período de 2020 como foi muito pior do que indicava o consenso de mercado da Bloomberg, de 745,2 milhões de reais de receita.

Como consequência de seu desempenho, a incorporadora reverteu o lucro de 72 milhões de reais do quarto trimestre de 2020 e apresentou prejuízo líquido de 268,5 milhões de reais. E Ebitda ajustado ficou negativo em 216,9 milhões de reais, sendo que a expectativa era de que o saldo fosse positivo em 43,9 milhões de reais.

Analistas do BTG Pactual classificaram como "feio" o quarto trimestre da companhia. Embora tenha recomendação de compra para os papéis, considerando o valuation da Tenta, a equipe da casa não acredita que a recuperação das ações ocorrerá tão cedo. "A falta de confiança nas margens 'normalizadas' pode impedir a recuperação das ações no curto prazo", afirmam em relatório.

O balanço da companhia empurra ações de todo o setor de construção para baixo. As incorporadoras voltadas para o público de baixa renda, mesmo segmento da Tenda, são as que mais sofrem neste pregão.

MRV (MRVE3): - 9,78%

Direcional (DIRR3): - 7,882%

Cyrela (CYRE3): - 2,39%

EZTec (EZTC3): - 4,25%

JHSF (JHSF3): - 1,99%