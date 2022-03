Ibovespa sobe e bate máxima desde setembro; dólar cai abaixo de R$ 5

Ibovespa hoje: empresas de commodities dão suporte à alta da bolsa brasileira nesta segunda-feira, 21, marcada pela maior cautela no mercado internacional. O Ibovespa chegou a superar 116.000 pontos pela primeira vez desde setembro ainda nos primeiros negócios do dia, mas perdeu força com a piora dos índices internacionais. O barril de petróleo brent, que chegou a ser negociado abaixo de 100 dólares na última semana, voltou a subir, superando 110 dólares. O dólar opera em firme queda, negociado abaixo de 4,95 reais, no menor patamar desde junho.

Ás 12h45

Ibovespa: + 0,50%, 115.888 pontos

Dólar: - 1,39%, 4,947 reais

O movimento, embora impulsione a busca por ações de petrolíferas, realça as preocupações de economistas sobre a inflação global. Bolsas da Europa e dos Estados Unidos operam mistas.

S&P 500 (EUA): - 0,24%

Dow Jones (EUA): - 0,48%

DAX (Alemanha): - 0,63%

No mercado brasileiro, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3, PETR4), com as maiores posições do Ibovespa, contribuem com a alta do índice, subindo mais de 2%. O minério de ferro fechou em leve alta nesta madrugada. Siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação da commodity, acompanham perolíferas na ponta positiva.

Petrobras (PETR4): + 2,97%

Vale (VALE3): + 2,23%

CSN (CSNA3): + 2,69%

3R (RRRP3): + 2,96%

Ações de companhias aéreas, com custos prejudicados pela apreciação do petróleo, caem mais de 2%, entre as maiores perdas do dia.

GOL (GOLL4): - 2,51%

Azul (AZUL4): - 2,25%

Papéis de empresas com características de crescimento operam também figuram na ponta negativa, com o mercado projetando maior aperto monetário. Em Boletim Focus divulgado nesta manhã, o consenso de economistas para a Selic no fim do ano subiu mais 25 pontos-base de 12,75% para 13%. A expectativa há duas semanas era de Selic a 12,25%. A Selic de 2023 foi revisada de 8,75% para 9%.

Banco Inter (BIDI11): - 6,90%

Méliuz (CASH3): - 3,59%

As projeções de Selic mais alta se deve ao maior pessimismo quanto aos níveis de inflação, que deve ser intensificada pelos gargalos de oferta de commodities motivados pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O consenso de IPCA para o fim de 2022 subiu para 6,59, enquanto a para o fim de 2023 avançou para 3,75%, se afastado ainda mais do centro da meta de 3,25%.

"Os dados sugerem que o Banco Central deve ficar atento com o cenário. A última decisão do Copom sinalizou mais uma alta de 100 pontos-base [para 12,75%], mas caso o cenário piore não nos parece impossível mais uma alta de 100 pontos-base [13,75%]."

Investidores também reagem aos resultados do quarto trimestre divulgados na última noite. A M. Dias Brancos, de biscoitos, cai nesta sessão, após o Ebitda ter saído em 182,7 milhões de reais, 4,9% menor que o apresentado no mesmo período de 2021 e abaixo do consenso da Bloomberg de 198 milhões de reais. O lucro líquido ficou em 151,1 milhões de reais, representando queda anual de 28%, embora tenha tenha ficado levemente acima das expectativas. A receita ficou em 2,16 bilhões de reais.

M. Dias Branco: - 3,34%

"Acreditamos que a alta nos insumos (intensificada em 2022 devido à guerra a Ucrânia) seja maior do que a capacidade da empresa de repassar preço sem perder participação de mercado. No curto prazo, as ações da M. Dias Branco devem responder de acordo com as expectativas de término da guerra", avaliam, em nota, analistas da Levante.