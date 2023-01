Ibovespa hoje: bolsa opera em leve alta impulsionada por commodities

O Ibovespa opera em leve alta nesta segunda-feira, 23, acima dos 112 mil pontos. O índice é impulsionado pelo desempenho da Petrobras e da 3R Petroleum, que acumulam variação positiva de 2,09% e de 3,48%, respectivamente. A semana começa sem pregão na China (uma situação que deve se estender até sexta-feira) em razão do feriado de ano novo lunar.

Entre as maiores altas desta manhã, as petroleiras são acompanhadas por Usiminas (+2,73%). No primeiro pregão sem Americanas no Ibovespa, o destaque do varejo fica com Grupo Pão de Açúcar, em alta de 2,46%.

Investidores também seguem atentos aos resultados divulgados nesta manhã no Boletim Focus, que trouxe estimativas de alta da inflação para este ano e para o ano que vem: o IPCA para 2023 subiu para 5,48% (ante 5,39%) e, para 2024, passou de 3,70% para 3,84%. A projeção para o PIB deste ano também subiu, passando de 0,77% para 0,79%. O mercado segue de olho na visita de Lula à Argentina e na próxima eleição para diretor no Banco Central, a primeira do atual governo.

Em relação ao mercado americano, o dólar futuro opera perto da estabilidade nesta manhã, com diretor do Fed defendendo um novo aumento — ainda que em menor grau — dos juros nos Estados Unidos na próxima reunião do FOMC. Na Europa, as prévias dos PMIs de janeiro da zona do Euro e do Reino Unido serão os destaques durante a semana.