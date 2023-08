Ibovespa hoje: bolsa recua diante de incertezas fiscais; Vale reduz perdas

O Ibovespa nesta quinta-feira, 31, com investidores à espera da entrega do Projeto Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024. O documento deverá ser entregue ao Congresso até às 16h, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,97%, 116.360 pontos

A Vale, que ocupa a maior posição do índice, impede uma queda ainda mais significativa. A mineradora segue a valorização do minério de ferro, que subiu 3% e encerrou no maior patamar em cinco semanas na China.

O PLOA define o tamanho do orçamento de cada ministério do governo e os recursos para benefícios previdenciários, programas sociais, como o Bolsa Família, além de recursos para investimentos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A proposta também determina os recursos para bancar o Judiciário e o Legislativo.

Incertezas sobre uma eventual mudança na meta fiscal abalaram os negócios no mercado brasileiro no último pregão. Apesar das inseguranças do mercado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a PLOA irá prever déficit primário zero. Tebet, contudo, admitiu que para alcançar a mata ainda seriam necessários mais R$ 168 bilhões de arrecadação.

"O mercado ainda está com a pulga atrás da orelha sobre a efetividade das medidas para aumentar a receita e zerar o déficit", disse Marcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

A boa notícia nessa frente foi a aprovação na última noite, no Senado, do projeto que lei que dá ao representante do governo o voto de desempate em disputas no Carf. As estimativas indicam que o "voto de qualidade" aumentaria a arrecadação do governo entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões.

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações abriram sem uma direção definida, com investidores digerindo os dados divulgados nesta manhã. Principal referência para as políticas do Fed, O Índice de Preço Sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) saiu dentro das expectativas para o mês de julho. A alta mensal foi de 0,2% e anual de 3,3%. O núcleo do PCE também saiu dentro do esperado, com alta de 4,2% frente ao mesmo período do ano passado e de 0,3% em relação ao mês anterior.

Maiores altas do Ibovespa

VALE: + 1,29%

VIVT3 + 0,71%

CASH3: + 1,02%

Maiores quedas do Ibovespa

GOLL4: - 4,324%

BRFS3: - 4,46%

CVCB3: - 5,84%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.