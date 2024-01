Ibovespa agora: bolsa abre em queda de olho nas decisões de amanhã

Abre em queda o Ibovespa desta terça-feira, 30. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,54% aos 127.811 pontos. No pregão que antecede a Super Quarta, os investidores repercutem dados econômicos da zona do euro e dos Estados Unidos. Além disso, no radar corporativo, a Gol se despede dos índices da B3.

Por aqui, antes da abertura do mercado, o Boletim Focus mostrou que a expectativa para a inflação de 2024 caiu pela terceira semana seguida. A projeção passou de 3,86% para 3,81%. Um mês antes, a mediana era de 3,90%. Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção seguiu em 3,50%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,54%, aos 127.811 pontos.

Já no exterior, o mercado repercute os dados da atividade econômica da zona do euro, divulgados nesta madrugada. O Produto Interno Bruto (PIB) encerrou 2023 em leve alta de 0,1%, enquanto o consenso era de um crescimento nulo para o ano. Além disso, para o quarto trimestre, a expectativa era de uma contração de 0,1%, mas o PIB se manteve estável.

Outros números que estão no radar dos investidores virão dos EUA. Às 12h (horário de Brasília) será divulgado o Jolts, relatório mensal que mede as vagas de emprego disponíveis por lá. Esses dados são aguardados para entender o quanto a economia americana segue aquecida e como poderá afetar a decisão sobre a taxa de juros de amanhã pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Ainda fora do Brasil, o mercado está no aguardo dos balanços do quarto trimestre das big techs. Hoje será a vez da Alphabet, dona do Google, e da AMD, ambas as divulgações serão depois do fechamento do mercado. Amanhã, é a vez da Apple. Por aqui, a quarta também será de estreia dos resultados das empresas brasileiras, com o balanço do Santander.

Por fim, a Gol (GOLL4) se despede hoje dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL após o encerramento do pregão regular da terça-feira, 30. A exclusão ocorre em virtude do pedido de Chapter 11 pela companhia perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos, bem como das demais repercussões no mercado. Ontem, a aérea fechou com queda de 33,61%. Hoje, os papéis caem mais 32,32%.

Maiores altas do Ibovespa

Magazine Luiza (MGLU3): +1,93%

Sabesp (SBSP3): +0,67%

Santander (SANB11): +0,55%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol (GOLL4): -32,32%

Petz (PETZ3): -4,44%

MRV (MRVE3): -3,52%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,23%, a R$ 4,956. Na segunda-feira, o dólar fechou em fechou em alta de 0,71%, cotado a R$ 4,945.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

