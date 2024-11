Ibovespa cai com decepção por potencial impacto do pacote fiscal; dólar chega a R$ 5,99

O Ibovespa abriu em queda de 0,19% a 127.669 e logo ampliou as perdas, com os investidores digerindo as explicações da equipe econômica do governo para o pacote de corte de gastos e a isenção de imposto de renda para pessoas com renda de até R$ 5 mil.

Ibovespa agora:

IBOV: -1,19%, a 126.148 pontos

-1,19%, a 126.148 pontos Dólar comercial : + 1,34%, cotado a R$ 5,9925

O mau-humor do mercado já havia ficado evidente no pregão de quarta-feira, 27, quando o principal índice da B3 fechou em queda de 1,74% e o dólar chegou à máxima em R$ 5,913. O recorde anterior era de R$ 5,905, atingido em 13 de maio de 2020, quando começou a pandemia de coronavírus.

Na manhã desta quinta-feira, mais um salto na cotação da moeda norte-americana. Na abertura das negociações, a moeda subiu 1,30%, sendo cotado a R$ 5,990. Pouco depois das 11h, chegou à máxima de R$ 6,0005;

Os juros futuros disparam e as taxas longas chegam aos maiores níveis desde o fim de 2022. A taxa em janeiro de 2026 subia de 13,55% para 13,745%, enquanto a do DI de janeiro de 2027 avançava para 13,895%, a do DI de de 2029 avançava para 13,725% e a do DI de 2031 passava de 13,332% para 13,560%.

Pacote abaixo do esperado

O amargor do mercado tem a ver com as expectativas que se tinha para o pacote. De acorod com Ítalo França, head de política fiscal e estudos especiais do Santander, o anúncio mostrou um potencial mais imediato abaixo do esperado, com foco na revisão de benefícios. "São medidas importantes, mas geram incerteza até que o potencial se concretize", escreve o profissional em relatório distribuído pelo banco.

De acordo com ele, o aumento da faixa de isenção do IR adiciona incertezas ao cenário fiscal e econômico, uma vez que a medida pode aumentar o impulso fiscal em uma economia já aquecida. "O impacto para 2025 parece mais limitado, em um cenário no qual já se observa pressão de ao menos R$ 20 a 25 bilhões no começo do ano, segundo nossas contas. Ou seja, as medidas podem levar tempo para se materializar. Com efeito mais para 2026, ainda teremos desafios no bloqueio de despesas."

O time do Santander continua vendo a dívida crescer 15 ponto percentual do PIB durante este mandato, com uma dívida com maior percentual atrelado à taxa Selic (50%).

Isenção de IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em coletiva nesta manhã que a isenção de Imposto Renda (IR) para trabalhadores com carteira assinada com salário de até R$ 5.000 implica perda de arrecadação de R$ 35 bilhões, segundo dados da Receita Federal. Segundo ele, a ideia é que o projeto de lei sobre o tema seja debatido pelo Congresso em 2025 e, se aprovado, passe a valer a partir de 2026.

A medida será compensada com fixação de uma alíquota efetiva mínima para os mais ricos.

Na coletiva, o secretário da Fazenda, Dario Durigan, disse que a equipe econômica "não aceitará" que não haja correspondência com a alíquota mínima de 10% sobre a renda total de quem ganha acima de R$ 50 mil. A alíquota será progressiva, atingindo os 10%, segundo ele, "para quem ganha R$ 1 milhão".

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

As negociações da B3 ocorrem das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h.