Repercussão do pacote fiscal, taxa de desemprego e Black Friday: os assuntos que movem o mercado

A desconfiança dos investidores com o pacote fiscal fez com que o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechasse em queda de 2,40% na quinta-feira, 28. Foi o pior desempenho desde janeiro de 2023. O dólar também disparou e chegar a bater R$ 6,00. Nesta sexta-feira, os investidores ainda devem repercutir o pacote fiscal e o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

No final da noite de quinta-feira, Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central (BC), participou de um evento e afirmou que autarquia tem total autonomia para tomar decisões sobre a elevação da taxa de juros, caso isso seja necessário para o controle da inflação.

Segundo Galípolo, é fundamental que todos os membros da diretoria entendam que, em algum momento, será preciso ajustar a política monetária, o que pode envolver o aumento da Selic. Disse ainda que ao longo de um mandato de quatro anos, a alta da taxa de juros seja uma ferramenta recorrente para a manutenção da estabilidade econômica.

Agenda

Na agenda econômica, o Banco Central do Brasil divulga as estatísticas fiscais de outubro. Na última divulgação, foi registrado déficit de R$ 7,34 bilhões e a dívida bruta em % do PIB foi de 78,3% e o IBGE divulga a taxa de desemprego de outubro. Na última divulgação, o resultado foi de 6,4%.

Estados Unidos

Após o feriado Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, as bolsas americanas voltam abrir, mas o pregão é mais curto e termina às 15h (horário de Brasília), impactando na liquidez do mercado.

Black Friday

Nesta sexta-feira, 29, é marcada pela Black Friday, evento anual que marca o início da temporada de compras de fim de ano e que historicamente impulsiona o setor de varejo com oferta de descontos.

No Brasil, a expectativa é que o evento deve movimentar R$ 5,22 bilhões, o que seria uma alta de 0,4% ante os R$ 5,20 bilhões de 2023, segundo projeção da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).