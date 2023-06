Bolsa agora: Ibovespa futuro opera em alta com juros futuros no radar, mas dólar também sobe

O Ibovespa futuro abriu em alta nesta quarta-feira, 28, , avançando 0,23%, para 119.715 pontos. Em um dia de agenda fraca, investidores estão de olho nos juros futuros após a ata do Copom divulgada ontem, que mostrou que a maioria do comitê já debate queda da Selic em agosto, com ancoragem de expectativas de inflação.

Ibov futuro: +0,23%, para 119.715 pontos

"Há um certo nível de estresse por causa do juro neutro, que o Banco Central afirmou que passou a ser de 4,5% e não 4%. Isso azedou um pouco o mercado", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Lá fora, o mercado está acompanhando a reunião de banqueiros centrais em Portugal. Às 10h30, o presidente do Fed, banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, deve falar. O entendimento de grande parte do mercado, após manifestações dos líderes dos BCs mundiais, é de que mais remédios amargos devem vir na política monetária mundial.

O cenário externo também está impulsionando a cotação do dólar, que se valoriza mais de 1% contra o real nesta manhã. O real está acompanhando o movimento de moedas dos países mais ricos. A moeda está em alta contra quase todas as divisas do G10, em contraponto das moedas dos países emergentes.

Dólar: +1,08%, para R$ 4,8503

Debêntures do Assaí

O Assaí (ASAI3) celebrou a escritura de sua sétima emissão de debêntures de até R$ 1 bilhão, observado montante mínimo de R$ 750 milhões. Ainda poderá haver a emissão de um lote adicional de R$ 250 milhões , perfazendo um montante total de R$ 1,25 bilhão.

Petrobras

A Petrobras anunciou a celebração de dois novos contratos com a Companhia de Gás de Santa Catarina para venda e compra de gás natural. O contrato terá vigência de de 2024 a 2026, com ambos encerrando em 2034. O valor estimado do contrato é de R$ 7,6 bilhões.