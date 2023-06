Petrobras firma contratos de R$ 7,6 bi com a SCGás, distribuidora de gás encanado de Santa Catarina

A Petrobras (PETR3) fechou dois novos contratos de compra e venda de gás natural com a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás), com vigência a partir de janeiro de 2024 e 2026 e ambos com término em dezembro de 2034, no valor estimado de R$ 7,6 bilhões.

A SCGás é a concessionária de gás canalizado do território catarinense. e havia realizado uma chamada pública para o suprimento de gás natural para atendimento ao mercado regulado.

"Os novos contratos reforçam a parceria comercial entre as empresas e contemplam flexibilidades para a SCGás que corroboram marcos da abertura do mercado de gás natural brasileiro, mantendo a segurança e a confiabilidade do suprimento Petrobras em condições comerciais competitivas e aderentes à realidade da indústria de gás natural", escreve a Petrobras em seu comunicado.