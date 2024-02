Ibovespa agora: bolsa opera em baixa com PIB dos EUA; VALE3 puxa quedas do dia

O Ibovespa desta quarta-feira, 28, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,35%, aos 131.234 pontos. Depois da prévia do PIB brasileiro animar os investidores locais na véspera, hoje a sessão é marcada pela cautela com a revisão do mesmo indicador que virá dos Estados Unidos e pela expectativa com a inflação americana, que será divulgada amanhã. Além disso, os balanços corporativos do quarto trimestre do ano passado podem fazer preço no índice.

Antes da abertura do mercado, a FGV publicou o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro, que mostrou uma queda de 0,52% ante uma alta de 0,07% em janeiro. Com esse resultado o índice acumula queda de 3,76% em 12 meses. A queda foi maior do que as estimativas, que apontavam para uma deflação de 0,50%. Ainda por aqui, os investidores devem acompanhar a divulgação das contas do Governo Central referentes ao mês de janeiro.

Ibovespa agora

IBOV: -0,35%, aos 131.234 pontos.

Mas o que de fato tem peso para impactar os mercados é a revisão do PIB dos EUA no 4º trimestre. Por lá, o indicador cresceu ao ritmo anualizado de 3,2% — abaixo da estimativa inicial e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 3,3% em ambos os casos. A leitura mostra significativa desaceleração da economia americana em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 4,9%.Em todo o ano de 2023, o PIB americano mostrou crescimento de 2,5%

Junto a isso, os investidores aguardam pelos que virão na quinta do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), principal termômetro do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para medir a inflação. E por falar em política monetária, o dia ainda será marcado por discursos de dois dirigentes do Fed: Raphael Bostic, de Atlanta, às 14h; e John Williams, de Nova York, às 14h45. A dirigente do BCE Elizabeth McCaul discursa também em evento do Fed de Nova York, às 11h.

Ainda olhando para movimentos externos, mas que fazem preço no índice brasileiro, o minério de ferro subiu 1,08% em Dalian, na China, cotado a US$ 123,5 por tonelada. Mesmo assim, as mineradoras e siderúrgicas abriram o Ibovespa no campo negativo. A Vale (VALE3), que tem um peso significativo no índice, opera em queda por razões que vão além da commodity. Os investidores repercutem declarações do presidente Lula de que a mineradora "não pode pensar que é dona do Brasil". Circula também notícia de que a companhia considera alternativa de um mandato mais curto para CEO, na tentativa de destravar a sucessão da presidência.

Na pauta econômica, o presidente Lula assinou na terça-feira, 27, à noite uma medida provisória (MP) revertendo a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e um projeto de lei será publicado no Diário Oficial. A reversão atende a acordo político firmado pelo governo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A nova MP torna sem efeito todo o trecho contido na anterior, mas mantém a extinção do programa de incentivo tributário ao setor de eventos e turismo, o Perse, e a limitação às compensações tributárias feitas pelas empresas em caso de vitória contra o Fisco na Justiça.

Maiores altas do Ibovespa

BRF (BRFS3): +4,09%

+4,09% Pão de Açúcar (PCAR3): +3,55%

+3,55% Marfrig (MRFG3): +2,23%

Maiores quedas do Ibovespa

IRB (IRBR3): -4,26%

-4,26% Vamo (VAMO3): -2,61%

-2,61% Petz (PETZ3): -2,66%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,33%, a R$ 4,950. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,97%, cotado a R$ 4,933.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Com informações do Estadão Conteúdo